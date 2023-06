Južni del Ljubljane zajela nevihta s točo

V državi se nadaljuje nestanovitno vreme z dopoldanskimi obdobji sončnega vremena in kasnejšimi popoldanskimi ali večernimi padavinami, tudi nevihtami. Agencija RS za okolje (Arso) je za danes sprva izdala oranžno opozorilo za celotno državo zaradi možnosti neviht z močnejšimi nalivi, a je kasneje opozorilo omejila na severo-vzhod države in napolsed umaknila.

Okoli 15. ure je nevihta z močnejšimi nalivi in točo v velikosti do dveh centimetrov zajela južni del Ljubljane, navaja Facebook stran Meteoinfo Slovenija.

Toča je pobelila tudi območje Rudnika, kjer se je temperatura v kratkem času znižala na 13 stopinj Celzija.

Nevihta se je širila tudi na druge predele Ljubljane.

Uprava za zaščito in reševanje tudi danes navaja številne intervencije, tokrat na območjih Ljubljane, Brezovice, Polhovega Gradca, Škofljice, Slovenske Bistrice, Beltincev, Cankove, Gornje Radgone in Grada.

Zvečer bodo krajevne padavine počasi oslabele in ponehale, najkasneje na severu in severovzhodu. Ponoči se bo postopno razjasnilo.

V petek bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo spet spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj.

V soboto se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne. V nedeljo kaže na bolj sončno vreme, verjetnost krajevnih padavin se bo zmanjšala. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja.