Kaj bodo za zaščito podnebja morala storiti podjetja

V nadaljevanju preberite:

Odbor evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane se je na včerajšnjem glasovanju zavzel za ambiciozno zakonodajo o odgovornosti podjetij za trajnostno poslovanje. »To je velik uspeh in etapna zmaga za zaščito podnebja v Evropi. Podjetja želimo obvezati, da bodo do leta 2050 svoje celotne vrednostne verige preoblikovala v podnebno nevtralne in odpravila podnebne vrzeli,« je na twitterju zapisal nemški evropski poslanec Tiemo Wölken, pobudnik mnenja, o katerem so na odboru glasovali.

Evropska komisija je februarja lani predstavila predlog direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (direktiva CSDDD), ki bo od velikih in srednje velikih podjetij na trgu EU zahtevala pregled dobavnih verig glede na kršitve človekovih pravic, okoljskih in podnebnih vplivov, ublažitev škode ter odpravo kršitev in negativnih vplivov. Direktiva bo sprva veljala za evropska podjetja z več kot 500 zaposlenimi in prihodki nad 150 milijonov evrov ter za tuja podjetja z več kot 150 milijoni evrov prihodkov v EU. Dve leti po uveljavitvi pa še za evropska in tuja podjetja v sektorjih z velikim vplivom na okolje (tekstilna, kmetijska, rudarska industrija) z več kot 250 zaposlenimi in s prihodki nad 40 milijonov evrov.