Kakšno vreme nam prinaša super el niño? Vročino, sušo, poplave ...

Zaradi vremenskega pojava super el niño vodilne vremenske službe napovedujejo močan porast poletnih temperatur, strokovnjaki pa opozarjajo, da bo vplival na svet na več načinov, povzročil bo tudi suše in poplave.

Da lahko vremenski pojav razglasimo za el niño, morajo temperature oceanov v določenem delu ekvatorialnega Tihega oceana praviloma preseči dolgoročno povprečje za 0,5 stopinje Celzija. Super el niño nastopi, ko se povprečna temperatura ocena dvigne za več kot dve stopinji Celzija.

El niño se pojavi približno vsakih dve do sedem let in običajno traja od 12 do 18 mesecev. Letos bo močno okrepljeni el niño vplival na številne dele sveta, tudi na Slovenijo in Evropo. Najbolj bodo prizadete države Južne Amerike, vzhodne Afrike in srednje Azije, pa tudi jug Severne Amerike in Avstralija, kjer bo tveganje za sušo in požare izredno naraslo, poroča Global News.

Kakšen bo vpliv na Slovenijo

Čeprav Evropa ni neposredno povezana z el niñom, lahko močan dogodek spremeni položaj curka oz. stržena vetra nad Atlantikom ter vpliva na vremenske vzorce nad našo celino, pojasnjujejo na portalu Neurje.si. Možna bodo dolgotrajna vroča in sušna obdobja. »Obenem bi zelo toplo Sredozemlje lahko predstavljalo dodaten vir energije za burnejše vremensko dogajanje, predvsem ob prehodih vremenskih front. To bi pomenilo večjo možnost močnih neviht, ekstremnih nalivov ter lokalnih poplav,« so še zapisali, opozorili pa so tudi na večjo točo.

Močne nevihte in toča bodo vplivale na pridelke. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Dolga sušna obdobja in vroče temperature bodo vplivali na kmetijstvo po večini sveta. Cene hrane že naraščajo zaradi visokih cen gnojil zaradi vojne v Iranu, če pa bosta kmete prizadeli tudi suša in toča, se bodo cene še dodatno zvišale. Strokovnjaki pri Global News opozarjajo tudi na poplave in uničujoče posledice zvišanja temperatur oceanov na koralne grebene in morske organizme.

Pri Neurje.si kljub temu poudarjajo, da gre za zdaj predvsem za scenarije in ne za dokončne napovedi. Možnost, da bosta leti 2026 in 2027 prinesli izrazite vremenske ekstreme, zagotovo obstaja, a na vreme nad Evropo vplivajo še številni drugi dejavniki, ki utegnejo prinesti spremembe.