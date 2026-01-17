Kaj kaže prva ocena podnebne ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe

Velika odvisnost od uvoza hrane in majhna samopreskrba ogrožata prehransko varnost.

Slovenija se segreva hitreje od svetovnega povprečja, zato bi se morala hitreje tudi prilagajati podnebnim spremembam, a pri tem zaostaja. To velja zlasti za kmetijstvo. Velika odvisnost od uvoza hrane (uvozimo 82 odstotkov razpoložljive) in majhna samopreskrba ogrožata prehransko varnost. V lani sprejetem podnebnem zakonu je predvidena priprava nacionalne strategije prilagajanja podnebnim spremembam do leta 2027 in regionalnih akcijskih načrtov. Prvi korak je priprava ocen podnebne ranljivosti in tveganj za deset prednostnih sektorjev. Nedavno je bila objavljena ocena podnebne ranljivosti za kmetijstvo. Ta jasno kaže, da se tveganja zaradi podnebnih nevarnosti, kot so suša, vročina in spomladanska pozeba, v kmetijstvu večajo. Ob predpostavki dviga temperature do konca stoletja za ...