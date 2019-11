FOTO:Kaj nas bo grelo: polena ali sončne celice?

Ljubljana – Izhodišče je, da je stanovanje namenjeno kakovostnemu bivanju ob majhnih stroških in majhni rabi energije. »Pomembna merila za udobnost so kakovost notranjega zraka, dnevna svetloba, primeren hrup, vidni stik z naravo, prijetne barve in teksture vidnih ploskev, dober občutek, zdravo in ustvarjalno okolje, harmonija, udobje, varnost, družba, ljubezen, navdih, upanje, mir, vera, počitek,« pravi neodvisni energetski strokovnjak Matjaž Valenčič.Odgovor na vprašanje, kako naj se starejši najceneje ogrevajo, tako ni preprost, pravi Valenčič. Dodaja, da za starejše ne veljajo enaka merila kot za vse druge. »Starejši ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.