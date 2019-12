Kako bo Greta prišla do Madrida

Po tiskovni konferenci nekaj počitka, nato pa na nočni vlak do Madrida. FOTO: Rafael Marchante/Reuters

Podnebna aktivistkaje priplula do Lizbone. Vprašanje pa je, kako iz Lizbone brez izpustov priti do Madrida.Med Lizbono in Madridom vozi le en vlak na dan, pa še ta ponoči. Vožnja traja skoraj deset ur, poleg tega je v Španiji približno sto kilometrov proge še neelektrificirane. Zato morajo zamenjati lokomotivo. Elektriko zamenja dizel, kar pa ni idealna rešitev za 16-letno Greto, o kateri upajo, da bo vodila podnebni protest v petek.Druga možnost so avtobusi, ki jih upravljajo družbe Flixbus, Eurolines in Rede Expressos. Vožnja traja približno devet ur, seveda pa so tudi vsi ti avtobusi dizelski.To so sicer načini okolju bolj prijaznega prevoza za običajne smrtnike. Greti bo verjetno že kdo ponudil bolj podnebju prijazen prevoz. Tako kot lastniki jadrnice Vagabonde za 20-dnevno plovbo čez Atlantik.Španski mediji poročajo, da bo kljub vsemu izbrala vlak. Po tiskovni konferenci v pristanišču, kjer jo spremljata lizbonski župan in dve aktivistki petkov za prihodnost v Lizboni, 18-letnain 20-letna, se bo odpočila v hotelu. Ob 21.25 se bo Greta s somišljeniki odpravila na nočni vlak, ki povezuje Lizbono z Madridom. Počasno potovanje se bo končalo jutri ob 8.40, ko prispe na postajo Chamartín. To bo tudi prvi Gretin obisk v Madridu.