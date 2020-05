Kako skrbeti za okolje, ne da bi se odpovedali udobju

Poiščite zamenjavo za plastiko

Znanstveniki in aktivisti vse glasneje izdajajo opozorila o kritičnem stanju, v katerem se je znašel naš planet. Pestijo ga segrevanje ozračja, utapljanje v odpadkih, izumiranje živalskih vrst, onesnaženje zraka … Stanje ni od včeraj, temveč je posledica več dejavnikov, med drugim družbenih sprememb in človekovega dolgoletnega objestnega ravnanja z naravo.Ker ugotavljamo, da nam teče voda v grlo in moramo, če želimo ohraniti planet, poskrbeti tako za kurativo kot preventivo, iščemo načine, kako najti zamenjavo za nekatere razvade in biti prijaznejši do okolja. Veliko lahko naredimo že z majhnimi koraki; v okoljevarstvu, ki postaja prava modna muha, pa so številni prepoznali tudi tržno nišo.Če se bojite, da vas bo nekaj več preudarnosti stalo udobja, ne skrbite. Tu je nekaj idej, kako bolje poskrbeti za okolje , ne da bi to vplivalo na kakovost vašega bivanja.Eden največjih onesnaževalcev okolja je plastika – v njem obleži, se ne razgradi, živali se vanjo zapletajo in jo po nesreči konzumirajo, zaradi česar umirajo. Znanstveniki ocenjujejo, da je takšnih odpadkov kar za 25 % zemeljske površine, velika večina pa jih konča na dnu morij in oceanov. Za plastiko – težava je zlasti tista za enkratno uporabo – pa lahko zlahka najdemo zamenjavo in v svojem vsakdanu namesto nje uporabimo neplastične alternative, kot so:• platnena vrečka za nakupe,• vrečka iz blaga za sadje in zelenjavo,• lesena zobna ščetka,• jeklenka ali steklenica za vodo,• nakupovanje na rinfuzo,• kovinske slamice,• biorazgradljive palčke za ušesa,• blazinice za odstranjevanje ličil iz blaga …Drevesa čistijo zrak, a za potrebe lesne in papirne industrije, zaradi gradenj in podobno se gozdovi krčijo. Prizanesimo jim tako, da se, kadar je le mogoče, izognemo nepotrebnemu tiskanju dokumentov in posežemo po brezpapirnem poslovanju. Spodbujajo ga tudi podjetja, kot je Adriaplin . S paketom, ki ga združite z njihovimi drugimi dodatnimi storitvami, vam omogoča stalen nadzor nad porabo in stroški zemeljskega plina in elektrike. Vsa obvestila in račune prejemate na e-naslov in v uporabniški računViri, kot sta voda in elektrika, so nepogrešljivi, in čeprav jih uporabljamo tako pogosto, da se zdijo samoumevni, niso neusahljivi – elektriko sicer lahko pridobimo tudi na zelene načine, z vodo pa je drugače. Ne porabljajmo je več, kot je treba, za ogrevanje, hlajenje in pridobivanje električne energije pa raziščimo energijsko varčne trajnostne rešitve, ki bodo prijazne tako do okolja kot do denarnic.Najboljša hrana je tista, ki jo pridelamo sami ali dobimo od lokalnih proizvajalcev. Je domača, okusna in zaupanja vredna. Podprite lokalne proizvajalce in jejte sezonsko, zdravo, kakovostno. Enako velja za nekatere kozmetične izdelke, ki so ne le pridelani iz naravnih sestavin in tako manj invazivni, temveč velikokrat tudi pakirani v povratno embalažo.Med odgovorne nakupe spadajo tudi oblačila in obutev. Tudi modna industrija je med največjimi onesnaževalci. Namesto v instantno modo investirajte v kakovostne, brezčasne kose, ki jih boste nosili leta; ali pobrskajte po trgovinah z oblačili iz druge roke.Če ste se kdaj vprašali, čemu vendar bi se odpovedali nekaterim stvarem, saj korenite spremembe zahtevajo kolektivno mobilizacijo, preberite članek še enkrat in ugotovili boste, da predlagani ukrepi ne bodo dobro deli le okolju, temveč tudi zvišali kakovost vašega bivanja.