Kakšno pomoč lahko pričakujejo kmetje

V nadaljevanju preberite:

Podatke za preliminarno oceno škode na kmetijskih pridelkih po poplavah še zbirajo, prav tako občinske komisije še popisujejo škodo na stvareh. Škoda zaradi poplav in plazov na kmetijskih zemljiščih, zgradbah, kmetijski mehanizaciji in opremi je po do zdaj znanih ocenah nastala v več kot 180 občinah. Stopnja prizadetosti je različna, vendar bo sanacijo in druge agromelioracijske ukrepe treba izvesti na vseh prizadetih zemljiščih, zgradbah, mehanizaciji in opremi.

Preberite, kakšne ukrepe za pomoč kmetijstvu predvideva novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ter za katere naložbe kmetijsko ministrstvo pričakuje sofinanciranje iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.