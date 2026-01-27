Katera so najbolj inovativna živila na slovenskem trgu

Majhna vsebnost sladkorja ter visoka vsebnost prehranskih vlaknin in beljakovin, poleg tega pa posodobitev receptov za tradicionalne jedi odlikujejo nagrajene izdelke izbora za najbolj inovativna živila, ki ga je letos že dvanajstič organiziral Inštitut za nutricionistiko. Cilj projekta je ozaveščati potrošnike, da pri izboru živil upoštevajo tudi sestavo in izvor, po drugi strani pa spodbujati podjetja k razvoju kakovostnih živil.

Nagrade je dobilo osem podjetij za devet izdelkov, ki so bili na tržišče uvedeni v zadnjem letu. To so Žito za proteinski kruh, pekarna Spar za pecivo Viktor (z dodatkom ječmenovega slada, semen in kosmičev), podjetje Amafood za muesli brez glutena z jagodami in bananami, Ljubljanske mlekarne za linijo Mu Skyr, mlekarna Planika za kefir z vlakninami, Spar za Lukov super zajtrk (z ajdovo kašo, skirom in jagodičjem) in Brinino azijsko skledo, Mercator IP za solati iz linije Mercator Minute: zelena vitalka in fit mediteranka ter podjetje Pr' Poloni in Juriju za bio fermentiran česen. Posebno nagrado za inovativnost v skupini slovenskih tradicionalnih jedi je prejelo podjetje Barty za Anjine domače krape (iz ajdove, pirine in polnozrnate moke).