Katere stranke bi poskrbele za boljšo zaščito živali in katere bi jo oslabile

Živali nimajo volilne pravice, a če bi lahko glasovale, bi dale glas za boljšo zaščito svojih pravic in dobrobiti. Tokratne volitve bodo odločale tudi o zaščiti živali. Društvo AETP, ki je tlakovalo pot zakonski prepovedi kletk v reji kokoši nesnic in prepovedi kastracije pujskov brez uporabe protibolečinskih sredstev, je pripravilo primerjalnik stališč političnih strank do izboljšanja zakonodaje na področju zaščite živali. Katere stranke so skrbi za živali najbolj naklonjene in katere najmanj?

Borci za pravice živali iz omenjenega društva so političnim strankam sredi decembra lani in nato še nekajkrat poslali vprašalnik z osmimi zavezami, ki se nanašajo na ključne spremembe na področju zaščite rejnih živali v Sloveniji. Gre za zaveze o ohranitvi in nadgradnji zaščite živali, postopni opustitvi reje v kletkah, okrepitvi nadzora nad mučenjem živali, preprečevanju zlorabe subvencij za dobrobit živali, jasnejšem označevanju mesa glede na pogoje reje, prepovedi prevoza živih živali v tretje države ter zakonski zaščita rib in drugih vodnih živali – zanje zdaj ne obstajajo niti osnovni standardi zaščite pri gojenju, prevozu in usmrtitvi.