Katere stranke delujejo v dobro ljudi in okolja in katere proti

Slovenija se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Med vsemi članicami Evropske unije je v zadnjih štirih desetletjih v odstotkih BDP utrpela največjo ekonomsko škodo zaradi naravnih nesreč, povezanih s podnebnimi spremembami. Posledice podnebne krize torej že živimo, vendar so okoljske teme iz predvolilnih razprav popolnoma izginile. Katere politične stranke predlagajo najbolj napredne ukrepe na področju okolja ter katere škodljive in celo takšne, ki zanikajo znanost?

V okoljski nevladni organizaciji Umanotera in gibanju Mladi za podnebno pravičnost so opravili analizo volilnih programov 13 političnih strank oziroma list na sedmih področjih, ki so jih prepoznali kot ključna za trajnostni razvoj Slovenije (onesnaževanje, oskrba s hrano, promet, energetika, odpornost na podnebne spremembe, pravičen zeleni prehod in odnos do civilne družbe). Glede na povprečje ocen po posameznih področjih so strankam podelili skupno oceno od 1 (nazadnjaške) do 5 (napredne).

INFOGRAFIKA: Delo

»Rezultati kažejo na ogromen razkorak v prioritetah in ambicijah strank, obenem pa razgaljajo nezadostno razumevanje okoljske krize. Nobena stranka ali lista ni prejela najvišje možne ocene (5), kar kaže na to, da tudi najbolj progresivni programi nezadostno naslavljajo urgentnost trenutka,« je komentirala direktorica Umanotere Gaja Brecelj.

13 strank oziroma list je bilo vključenih v analizo

Najbolj okoljsko napredni sta lista Levica in Vesna (dobila najvišjo oceno) ter Piratska stranka. Med nekaterimi njunimi ukrepi so napoved kazenskega pregona hujših oblik onesnaževanja ali strožje regulacije, odprava subvencij za fosilna goriva, podpora ekološki pridelavi in povečanje samooskrbe, obsežna izgradnja kolesarske in železniške infrastrukture, ozelenitev mest, spodbude za skupnostne elektrarne na obnovljive vire, brezplačen javni prevoz za mlade in krepitev statusa nevladnih organizacij kot stranskega udeleženca v postopkih.

SDS in Resnica ne vidita potrebe po ukrepanju

Okoli sredine se vrtijo stranke (SD, Svoboda, Prerod, lista Zeleni Slovenije + Stranka generacij), ki okoljske ukrepe podpirajo zgolj deklarativno. »Kljub prepoznavanju ključnih izzivov sta programa stranke Prerod in liste Zeleni Slovenije + Stranka generacij premalo konkretna v tem, kako bi zagotovili zadostno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in pritiskov na okolje. Nekaj ustreznih ukrepov Svoboda predlaga na področjih onesnaževanja, oskrbe s hrano, prometa in energetike, SD pa na področjih onesnaževanja in odpornosti na podnebne spremembe. Vendar obe stranki sočasno predlagata vrsto škodljivih ukrepov na drugih področjih ali pa jih nezadostno naslavljata,« ocenjujejo avtorji analize.

Preostale stranke (lista NSi, SLS in Fokus, Demokrati, Glas upokojencev Pavla Ruparja, SDS, SNS, Resnica) podnebne krize ne naslavljajo s konkretnimi ukrepi ali pa je sploh ne naslavljajo. V tej skupini so tudi zanikovalci podnebnih sprememb. Resnica zavrača znanstveno dejstvo, da je ogljikov dioksid toplogredni plin in da prispeva k segrevanju ozračja. SDS pa zavrača zeleni prehod in se zavezuje k podaljšanju rabe premoga do 2040. Temu primerno stranki ne vidita potrebe po krepitvi odpornosti na podnebne spremembe in zmanjševanju izpustov.

Najnižjo oceno med strankami je dobila SNS, ki bi privatizirala železnice, ukinila subvencije za obnovljive vire energije in povečala porabo zemeljskega plina. Nizko oceno so dobili tudi Mi, socialisti, ki v manifestu opozarjajo na nujnost zaščite podnebja ter stremijo k svetu brez izkoriščanja narave in h korenitim sistemskim spremembam, vendar ne ponujajo konkretnih ukrepov.

Tiho o Teš in Jek2

Na področju energetike bode v oči, da si nobena stranka ne upa napovedati konkretnih politik glede zapiranja Teš, čigar obsežne javne subvencije so zagotovljene samo še do pomladi 2027. Glede JEK 2 je najbolj presenetljivo, da tretjina strank v programu nima stališča do projekta, čeprav je največja investicija v zgodovini države, o kateri bo končna odločitev verjetno padla med prihajajočim mandatom.

Da bi preverila verodostojnost volilnih programov, je Umanotera analizirala tudi glasovanja poslancev o 12 ključnih pravnih aktih in desetih amandmajih na področju okolja, ki so bili obravnavani v mandatu 2022-2026. Okoljski ekonomist Jonas Sonnenschein izpostavlja, da so rezultati glasovanj skladni s programsko analizo: »Levica je na področju okoljske zakonodaje vlagala najbolj progresivne amandmaje, SDS pa je predlagala največ destruktivnih posegov v okoljsko zakonodajo. Analiza kaže, da so koalicijske stranke v iztekajočem se mandatu za okolje naredile bistveno več kot opozicijske, ki so poskušale okoljske standarde kvečjemu poslabšati.«