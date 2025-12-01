Kaže, da je nasprotnic fosilnih goriv manj, kot trdi Brazilija

Podnebna konferenca v Belému (Cop30) se je končala brez dogovora držav o načrtu za prehod od uporabe fosilnih goriv. Seznam 85 držav, ki so podprle takšen načrt, je bil znan že med konferenco, seznam nasprotnic ni bil objavljen, omenjene so bile le ključne blokatorke Savdska Arabija, Rusija, Indija in Kitajska. Spletni portal Carbon Brief je pridobil neformalni seznam 84 nasprotnic, ki ga je pripravilo brazilsko predsedstvo Cop30. Njegova analiza je pokazala številne nasprotujoče si podatke in napake.

Na seznamu nasprotnic načrta za opustitev uporabe fosilnih goriv je štirinajst držav, ki so tudi na seznamu podpornic. Seznam nasprotnic vključuje tudi vseh 42 članic pogajalske skupine »najmanj razvitih držav« (LDC), ki so o Carbon Brief izjavile, da načrtu ne nasprotujejo. Turčija, ki bo sopredsedovala podnebni konferenci prihodnje leto, pa je sporočila, da je njena vključitev na seznam nasprotnic »napačna«.

Načrta za opustitev fosilnih goriv ni bilo v končnem dogovoru, ker da zanj ni bilo soglasja. Po navedbah brazilskega predsedstva je 80 držav za in 80 proti. Na seznamu nasprotnic so tudi države, ki so načrt javno podprle.

Odločitve na podnebnih konferencah se sprejemajo s soglasjem, brazilsko predsedstvo pa naj bi v zadnjih urah podnebnega vrha pogajalcem za zaprtimi vrati dejalo, da ni možnosti za doseganje soglasja o časovnici prehoda od fosilnih goriv k obnovljivim virom energije, ker je rezultat »80 za in 80 proti«. Neformalni seznam nasprotnic načrta naj bi pripravilo po sestanku s predstavniki približno 50 držav. Zatem ga je do končne številke 84 držav dopolnilo na podlagi članstva držav v pogajalskih skupinah. V okviru podnebnih pogajanj ZN deluje 16 skupin.

Zakaj so med nasprotnicami Bolgarija, Češka in Madžarska

Glavnina držav (približno 39), ki nasprotujejo načrtu opustitve uporabe fosilnih goriv, pripada dvema pogajalskima skupinama – arabski skupini, ki jo sestavlja 22 držav in ji je v Belému predsedovala Savdska Arabija, ter skupini »podobno mislečih držav v razvoju« (LMDC), v kateri je 25 držav, predsedovala pa ji je Indija. Toda nekatere države znotraj teh skupin so imele različna stališča do tega, zakaj – oziroma ali sploh – nasprotujejo temu načrtu.

Poleg tega je brazilsko predsedstvo na seznam napačno vključilo vse članice najmanj razvitih držav, čeprav so nekatere javno podprle načrt za fosilna goriva. Glavni svetovalec predsednika skupine najmanj razvitih držav Manjeet Dhakal je za Carbon Brief povedal, da »ni pravilno«, da so najmanj razvite države kot blok nasprotovale načrtu za fosilna goriva. Njegova izjava izpostavlja še drugo zmešnjavo v zvezi z neformalnim seznamom. Štirinajst držav se pojavlja tako na seznamu podpornikov kot na seznamu nasprotnikov načrta. To je mogoče zato, ker številne države na podnebnih konferencah ZN sodelujejo v dveh ali več pogajalskih skupinah.

Na neformalnem seznamu nasprotnic so tudi tri članice EU: Bolgarija, Češka in Madžarska. To se je zgodilo zato, ker naj bi predsedstvo Cop30 pri pripravi seznama upoštevalo dosedanja stališča držav o podnebnih ukrepih, namesto tistih, ki so bila izražena v Belému. Madžarska in Češka naj bi do zadnjega nasprotovali dogovoru EU o cilju za zmanjšanje izpustov do leta 2040 in leta 2035.

Preostale države na neformalnem seznamu nasprotnic so bodisi gospodarsko močno odvisne od proizvodnje fosilnih goriv (Rusija in Brunej) bodisi jih, tako kot ZDA in Argentino, vodijo desničarske vlade, ki nasprotujejo podnebnim ukrepom. Mediji so različno poročali o stališčih najmočnejših članic skupine podobno mislečih držav v razvoju, Kitajske in Indije, do načrta. Predsedstvo Cop30 ju je uvrstilo na seznam nasprotnic.