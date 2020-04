Kdaj bo Zemlji bolje

V koronačasu so se celo v evropski komisiji zatekli k poeziji. S pomočjo verzov poskušajo odganjati strahove ter utrjevati ljudi v upanju, da je treba vzdržati, da bo pandemija minila, kot mine vse na tem svetu, in da bo koronasovraž­nik premagan. Potem bo čas za krasni novi svet … Sicer nihče ne pove, kakšen bo novi svet s »starimi ljudmi«. Niti kvantni fiziki še niso izračunali, kako bosta videti novo upanje na starih vrednotah in nov začetek s starimi navadami. Najbrž zato, ker bo treba prej spremeniti navade in prekategorizirati vrednote …



Pred dvema tednoma se je sosed odpravil na vrt. Bilo je vetrovno popoldne, idealno za lopatanje. Pripravil bo gredice, da bo na njih pridelal nekaj zelenjave, ko bodo nastopili krasni novi časi, je rekel. Ko je zasadil prvo lopato v zemljo, je opazil, da po bližnjem pločniku prihaja mimo par srednjih let. Sosed je pozdravil, onadva ne bev ne mev. Očitno so ju učili, da se z neznanci ne smeta pogovarjati, mi je pomežiknil. Pri dvajseti lopati se je mimo vrta sprehodil starejši gospod s psom. Sosed mu je z lopato nekje med zemeljsko grudo in čistim zrakom voščil lepo koronanedeljsko popoldne. Še pes ni trznil, kaj šele gospodar. Najbrž ga je pod prisilo peljal ven, pa je bil jezen na ves svet, se je tolažil sosed – in začel šteti »neme« koronasprehajalce. Enajst jih je preštel in še tri pse za povrhu.



Vmes je bila tudi štiričlanska družina z mladima očkom in mamico, ki sta zamudila idealno priložnost, da bi potomstvu v živo demonstrirala košček olike, ki velja v vseh časih in krizah: odzdraviti tistemu, ki vošči lep, pa čeprav koronadan. Sosed je vajo z »dobrim koronadnem« ponovil enajstkrat, nato je obupal … In mi tolažimo Zemljo, da bo po pandemiji bolje? Zemlja se bo bolje počutila šele, ko bodo ljudje boljši, je rekel sosed in se zagledal pod nebo: »Še tistile ptič bi mi prej odzdravil …«



Samo upajte, sosed. Saj je že Emily Dickinson, tista, katere verze berejo te dni tudi v evropski komisiji, rekla, da je upanje stvar s perjem …