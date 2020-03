FOTO:Kemis čaka novo odločbo

Ljubljana – Kemis je oktobra lani od gradbene inšpekcije dobil odločbo, da je njihov podzemni bazen za požarno vodo zgrajen na črno. Zdaj so zakrožile še informacije, da so inšpektorji sestavili enako odločbo tudi za glavno stavbo in nadstrešnico, čeprav je ves čas obnove po požaru dobival soglasja iste inšpekcije.Negativno odločbo gradbene inšpekcije je Kemis dobil že avgusta lani, vendar so predvidene težave z nevarnimi odpadki prepričale takratnega ministra za okolje Jureta Lebna, da je odločbo vrnil v ponovno odločanje. »V ponovnem postopku gradbeni inšpektor obravnava objekte A, B in C posamično. Pri objektu C ...