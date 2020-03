Kemisu zapirajo vodo, kar ogroža varnost

Kemis je danes prevzel odločbo gradbene inšpekcije, ki določa, da je treba nelegalnemu bazenu za požarno vodo zapreti vodo iz vodovoda. Ker pa sta glavni ventil in števec v glavni stavbi, to po gradbenem zakonu pomeni zaprtje vode tudi za glavno stavbo. Kemis se bo na odločbo pritožil, kar pa izvršitve odločbe ne ustavi.Odločbo gradbene inšpekcije je Komunala Vrhnika, ki upravlja vodovodni sistem, prevzela včeraj, za izpolnitev pa ima deset dni časa. Boštjan Šimenc, direktor Kemisa, je povedal, da bodo komunali zaprtje vode omogočili do 12. marca, kar pa bo ogrozilo varnost. »Hidrantni sistem pade v celoti. Ni težava le v ...