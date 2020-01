Kitajska odločneje v boj s plastiko

Iz državne komisije za razvoj in reforme so včeraj sporočili, da bodo v prihodnjih petih letih spremenili politiko glede uporabe plastike. FOTO: Nhac Nguyen/AFP

Kitajska, ki je ena od največjih porabnic plastike, je razkrila načrt za zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo. Nerazgradljive vrečke bodo v večjih mestih prepovedane do konca letošnjega leta, drugod po državi pa do konca leta 2022. V restavracijah bo do konca leta 2022 prepovedana tudi uporaba plastičnih slamic.Kitajska se že leta bori z ogromno količino odpadkov, ki jih pridela 1,4 milijarde njenih državljanov. Največje odlagališče za odpadke v državi, veliko za okrog sto nogometnih igrišč, je že polno – kar 25 let pred napovedanim rokom, poroča BBC. Država je samo v letu 2017 zbrala za 215 milijonov ton gospodinjskih odpadkov, nacionalnih podatkov o recikliranju ni na voljo.Po podatkih univerze v Oxfordu je azijska velesila leta 2010 proizvedla 60 milijonov ton plastičnih odpadkov, ZDA pa 38 milijonov ton. Glede na raziskavo naj projekcije do leta 2025 ne bi prav dosti odstopale od omenjenih podatkov. Zakaj se je Kitajska torej premislila?Iz državne komisije za razvoj in reforme so včeraj sporočili, da bodo v prihodnjih petih letih spremenili politiko glede uporabe plastike. Za 30 odstotkov bodo zmanjšali tudi proizvodnjo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, za toliko bodo morale restavracije zmanjšati uporabo plastike.To sicer ni niti prva kitajska kampanja proti rabi plastike niti ni država edina na azijskem območju s takšno napovedjo. Leta 2008 so trgovcem na drobno prepovedali deljenje plastičnih vrečk in proizvodnjo ultratankih vrečk. Pred tremi leti pa so se zavezali k prepovedi uvoza plastičnih odpadkov, še piše BBC.Tajska je v začetku letošnjega leta napovedala, da bo do leta 2021 povsem prepovedala uporabo in prodajo plastičnih vrečk. V indonezijski prestolnici Džakarta bodo še letos prepovedali uporabo vrečk v veleblagovnicah, supermarketih in na tržnicah. Na Baliju so že prepovedali plastiko za enkratno uporabo, Malezija pa je pred časom zavrnila 150 kontejnerjev z uvoženimi plastičnimi izdelki in jih napotila v državo njihovega izvora.»Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, da Malezija ne bo postala največje smetišče na svetu,« je dejala tamkajšnja ministrica za okoljein dodala, da bodo v kratkem vrnili še nekaj dodatnih zabojnikov s plastiko. Bogatejše države v Malezijo namreč že od leta 2018 pošiljajo plastične odpadke.