Kitajska prepoveduje, ZDA pospešujejo

V največjih kitajskih mestih bo prepovedano prodajati ali potrošnikom dajati plastične vrečke že letos, manjša mesta se bodo morala prilagoditi do leta 2022. Do leta 2025 bodo v vseh hotelih in hostlih morali opustiti brezplačno ponudbo zobnih ščetk in plastenk s šamponom, paketi ne bodo smeli biti zaviti v plastiko, prav tako ne naročena hrana. V petih letih bodo podobne zahteve morali po mnenju poznavalcev upoštevati tudi supermarketi na oddelkih z živili.



A to ni vse. Kitajska je največja proizvajalka plastike na svetu, skoraj 30 odstotkov plastičnih izdelkov naredijo tam, zdaj pa se je kot prva država odločila, da bo prepovedala tudi proizvodnjo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo: tankih vrečk, pribora, krožnikov in posodic za hrano, pa tudi plastičnih vatiranih paličic.

ZDA povečujejo proizvodnjo

Čeprav je več kot sto držav uvedlo bodisi prepovedi bodisi davke na plastične vrečke, se bo proizvodnja plastike do leta 2040 predvidoma podvojila, za to pa bodo porabili petino nafte. Tudi zato, ker petrokemična in naftna podjetja, kot so ExxonMobil, Shell in Saudi Aramco, zelo veliko vlagajo v proizvodnjo plastike, samo v ZDA dvesto milijard dolarjev od leta 2010.



Tako naj bi se zavarovali za primer, da bi povpraševanje po nafti in plinu zaradi podnebnih sprememb upadlo. Poznavalci opozarjajo tudi na povezavo z eksplozijo pridobivanja zemeljskega plina s hidravličnim lomljenjem v ZDA. Pri tem poleg metana izhaja tudi etan, ki je ena od surovin za proizvodnjo plastike. Cene plina so zaradi presežka zelo nizke, podjetja, ki so vložila v fracking, so zato v težavah. Proizvodnja plastike je tako lahko enaka subvenciji.