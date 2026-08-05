Klime ne bodo sesule sistema, imajo pa lokalni vpliv

Množična in sočasna uporaba klimatskih naprav lahko ogrozi elektroenergetski sistem, predvsem med dolgotrajnimi vročinskimi valovi. Ob tem je razpad državnega sistema zelo malo verjeten, lahko pa se zaradi preobremenitve izklopi kakšna transformatorska postaja. Pogostejše posledice so rekordne konice porabe in visoke cene elektrike, ki omogočajo, denimo, zagon plinskih elektrarn. Klimatske naprave se ob največji vročini vključijo skoraj istočasno. Pomembna zato ni le skupna porabljena energija, temveč predvsem največja trenutna moč, ki jo morajo zagotoviti elektrarne, omrežje in sistemske rezerve. Mednarodna agencija za energijo (IEA) ugotavlja, da je leta 2024 med vročinskimi valovi več kot 40 držav doseglo nove rekorde konične porabe; v številnih sistemih so sledile motnje ali ...