Kmetija Čilčevi: Noetova barka za istrsko pramenko

Če bi rdeči seznam ogroženih vrst Mednarodne zveze za varstvo narave vključeval rejne živali, bi bila istrska pramenka, ena od štirih slovenskih avtohtonih pasem ovc, v družbi skoraj 11.000 kritično ogroženih živalskih vrst, med njimi so sumatranski orangutan, javanski nosorog in amurski leopard, ki jih le korak loči do izumrtja v divjini v bližnji prihodnosti. Peščica kmetij, ki redijo istrsko pramenko, so nekakšna Noetova barka njene ohranitve. Med njimi je ekološka kmetija in sirarna Čilčevi s kraške vasice Pedrovo, ki jo vodita Tom Ločniškar in Borut Kokalj.

Istrska pramenka je najbolj ogrožena avtohtona pasma ovce, v rodovniško knjigo je vpisanih približno 823 živali, od tega jih je več kot polovica na kmetiji veterinarske fakultete na Vremščici, preostale so na petih manjših kmetijah. Pri Čilčevih jih imajo 56.

Domačijo, katere začetki segajo v leto 1880, sta Tom in Borut kupila leta 2011. To je bila ljubezen na prvi razgled, ki jo začuti vsak obiskovalec. S terase pred trgovinico in degustacijskim prostorom, na kateri postrežeta z izborom sirov in skut iz mleka istrske pramenke in drežniške koze, druge slovenske avtohtone pasme, ki je našla domicil na kmetiji, se odpira razgled na celotno Vipavsko dolino, Čavensko pogorje in za njim Trnovski gozd. Bolj levo so Krn, Kaninsko pogorje, ob lepem vremenu se pokažejo tudi Dolomiti, skrajno desno je Nanos. Še lepši razgled, na eni strani na Triglav, na drugi na morje, kamor se Tom in Borut podata ob poletnih popoldnevih, ko zaključita opravila na kmetiji, ima mešana čreda okoli 150 istrskih pramenk in drežniških koz na pašnikih nad vasjo.