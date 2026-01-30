Kmetje napovedujejo protest, nezadovoljni so z odgovorom ministrice

V združenju slovenske kmečke iniciative so za prihodnji petek ob 12. uri napovedali protest pred državnim zborom. Protest so po naših informacijah podprli kmetijsko-gozdarska zbornica (KZGS), zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM), čebelarska zveza, zveza društev rejcev drobnice in zveza kmetic. Sindikat kmetov in zadružna zveza pa se mu ne bosta pridružila.

Kmetijske organizacije so se za protest odločile, ker niso zadovoljne z odgovori kmetijskega ministrstva na posredovane protestne zahteve. Vseeno pa se bodo njihovi predstavniki odzvali na povabilo ministrstva na sestanek, ki bo potekal na dan protesta ob 14. uri.

Protestne zahteve

Združenje slovenske kmečke iniciative in nekaj drugih kmetijskih organizacij (KGZS, ZSPM, zveza lastnikov gozdov in društvo slovenski kmet) je 19. januarja na kmetijsko ministrstvo naslovilo več zahtev »za izboljšanje stanja na področju kmetijstva in varovanja kmetijskih zemljišč«.

Glavne so štiri: vzpostavitev nacionalnih ukrepov za zaščito kmetov ob sprejetju sporazuma EU-Mercosur, ustavitev postopkov za sprejetje državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Savinjski dolini, plačilo države kmetom za vse omejitve in zahteve, ki jim jih nalaga (gre predvsem za stroške obveznega cepljenja živali proti bolezni modrikastega jezika), ter da Slovenija zahteva ločena sredstva za skupno kmetijsko politiko.

Rok za odgovore so kmetijskemu ministrstvu določili 29. januar. Ta dan – sicer pozno zvečer – so jih tudi dobili, a z njimi niso bili zadovoljni. Predsednik slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek je povedal, da so odgovori »administrativni«, »nekonstruktivni« in ne naslavljajo njihovih zahtev.

Po protestu na sestanek z ministrico

Slemenšek je napovedal, da bo protestni shod miren, brez traktorjev. Opozarjal bo na problematiko slovenskega kmetijstva, zagovarjal pa bo tudi potrošnika, »ki se ne zaveda, kaj zaužije z uvozom«.

Po protestu, ob 14. uri, pa se bodo predstavniki organizacij udeležili sestanka na kmetijskem ministrstvu, na katerega jih je to pozvalo hkrati s poslanimi odgovori.

Ministrstvo je v izjavi za javnost po napovedi protesta zapisalo, da »z razočaranjem spremlja ponovne pozive kmetijskih organizacij v medijih in na družbenih omrežjih k protestom«. Poudarjajo, da si »celoten mandat prizadeva za iskanje rešitev za celotno prehransko verigo in pri tem z vsemi deležniki vodi konstanten dialog«. Glede protestnih zahtev kmetov so zapisali, da so nanje odgovorili s strokovnimi argumenti. Glede vabila na sestanek pa, da zagovarjajo »spoštljiv dialog, zato bo (ministrstvo, op. p.) kot doslej izzive reševalo za skupno mizo«.