Kmetje protest zamrznili za tri tedne

Predstavniki organizacij s področja kmetijstva so se sestali s predsednikom vlade Robertom Golobom in ministroma njegove vlade. Dogovorili so se o oblikovanju delovne skupine, ki bo v naslednjih treh tednih preučila zahteve kmetijskih organizacij, podane na protestih 24. marca. Nove proteste so do takrat zamrznili. Če se v tem času nič ne bo razrešilo, bodo znova šli na ulice, je napovedal predsednik sindikata kmetov Anton Medved.