    PREMIUM   D+   |   Okolje

    Kmetom za premostitev krize z gnojili 200 milijonov evrov

    Akcijski načrt za gnojila bo spodbujal povečanje njihove proizvodnje v EU. Evropski okoljski urad kritičen: nadaljevanje odvisnosti od fosilnih goriv
    Od lanske zime se je cena dušičnih gnojil, ki jih pridobivajo iz plina, dvignila s 380 na okoli 500 evrov na tono. FOTO: Alice Sacco/Reuters
    Od lanske zime se je cena dušičnih gnojil, ki jih pridobivajo iz plina, dvignila s 380 na okoli 500 evrov na tono. FOTO: Alice Sacco/Reuters
    Maja Prijatelj Videmšek
    21. 5. 2026 | 19:24
    21. 5. 2026 | 19:24
    Evropska komisija bo za pomoč kmetom pri spoprijemanju z naraščajočimi stroški gnojil zaradi ameriško-izraelskih napadov na Iran in zapore Hormuške ožine sprostila sredstva iz rezervnega sklada za krizne ukrepe znotraj skupne kmetijske politike, ki znašajo okoli 200 milijonov evrov na leto, je na predstavitvi evropskega akcijskega načrta za gnojila napovedal evropski komisar za kmetijstvo Christophe Hansen. Največje evropsko kmetijsko interesno združenje Copa-Cogeca je načrt označilo za razočaranje, Evropski okoljski urad pa opozarja, da podaljšuje odvisnost evropskega kmetijstva od fosilnih goriv.

    »Podprli bomo evropske kmete, da bodo lahko kupili gnojila, ki jih potrebujejo za prihodnjo žetveno sezono,« je na torkovi predstavitvi načrta v evropskem parlamentu dejal komisar Hansen. Poleg sprostitve sredstev iz rezervnega sklada bo komisija pred poletjem predlagala tudi znatno povečanje proračuna sklada, je dejal Hansen in pozneje pojasnil, da Bruselj upa, da bo na voljo še dodatnih 200 milijonov evrov.

