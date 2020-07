Koalam v delih Avstralije do leta 2050 grozi izumrtje

V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales bi do leta 2050 lahko izumrle vse koale. To kaže študija, ki so se se ji posvetili politiki in potrdili, da preživetje lahko zagotovi le »hitra intervencija vlade«. Gre za še eno opozorilo naravovarstvenikov politiki.Še posebej pomembno je postalo po obširnih požarih v začetku letošnjega leta, ko je po mnenju strokovnjakov samo v že omenjeni zvezni državi umrlo kar 5000 koal . Zgorelo je okrog 5,5 milijona hektarjev zemljišč, kar približno predstavlja velikost sosednje Hrvaške. Skupaj pa to predstavlja kar četrtino življenjskega prostora koal.Koal pa ne ogrožajo le požari. Populacija se je močno zmanjšala tudi zaradi intenzivnega kmetijstva, krčenja gozdov in rudarjenja, v poročilu pišeiz vrst Zelenih Avstralije.Koale živijo tudi v zveznih državah Viktorija, Queensland in Južna Avstralija. Pred letošnjimi požari so bile številke o velikosti populacije zelo različne, med 50.000 in 100.000 prostoživečih živali. A te ob omenjenih dejavnostih ogrožajo tudi prometne nesreče, napadi psov, bolezni in podnebne spremembe.