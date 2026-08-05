Kokoši bi zadrževali v kletkah še deset let in prelomili predvolilne obljube

Vlada Janeza Janše je kot prednostno nalogo na področju kmetijstva zakoličila spremembo zakona o zaščiti živali, s katero namerava podaljšati prehodno obdobje za odpravo kletk v reji kokoši nesnic in ponovno preučiti, ali je pri kastraciji pujskov treba uporabljati anestezijo ali pa je dovolj analgezija. Z načrtovanimi spremembami bi izničila najpomembnejši pridobitvi lani sprejete novele zakona o zaščiti živali, prelomila pa bi tudi predvolilne obljube za boljšo zaščito živali.

Na kmetijskem ministrstvu pod vodstvom Janeza Ciglerja Kralja zatrjujejo, da ohranjajo cilj postopne odprave baterijske reje, a s potezami nakazujejo, da je zanje pomembnejša kot okoli četrt milijona kokoši, ki se še redijo v kletkah (baterijska reja), peščica rejcev, ki svojih rej niso prilagodili tako, da bi živalim povzročali čim manj trpljenja.