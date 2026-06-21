Koledarsko poletje prihaja z vročinskim valom, na zahodu celo do 36 stopinj

Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje, so povedali na astronomskem observatoriju Golovec v Ljubljani. Dan bo danes najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Tudi temperature zraka bodo poletne in se bodo povzpele nad 30 stopinj Celzija, na zahodu lahko celo do 36 stopinj.

Sonce je v Ljubljani vzšlo ob 5.11, zašlo pa bo ob 20. uri in 56 minut, so natančni astronomi. Današnji najdaljši dan bo tako trajal 15 ur in 45 minut.

Na astronomskem observatoriju bo od 21. do 23. ure tudi dan odprtih vrat ob poletnem solsticiju. Za obisk predavanja, za oglede teleskopov in opazovanje neba s teleskopi je potrebna rezervacija brezplačne vstopnice preko spletne strani observatorija. Vendar bo ogled neba s teleskopi mogoč samo v primeru jasnega neba, so pojasnili.

Glede na napovedi vremenoslovcev bo na prvi poletni dan vroče, najbolj pa na Goriškem in v Slovenski Istri, kjer lahko pričakujejo tudi 35 ali 36 stopinj. Drugod bo okoli 32 ali 33 stopinj, je povedal meteorolog Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo lahko nastalo nekaj ploh in neviht.

Vročina bo trajala še ves prihodnji teden. Toplotna obremenitev, ki na začetku vročinskega vala sredi tedna še ni bila tako velika, se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Za Primorsko je po Gregorčičevih besedah za danes že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo, veljala pa bo tudi v začetku prihodnjega tedna.

Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv Dela

Vročina v okolju lahko škodljivo vpliva zlasti na zdravje občutljivih skupin prebivalstva. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato prebivalcem svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Med 10. in 17. uro poiščimo senco, nosimo očala in pokrivala ter uporabimo UV zaščito, svetujejo.

Dnevne aktivnosti naj bodo glede na njihov predlog organizirane ob upoštevanju čim več priporočil. Objekte, kjer živimo ali delamo, pa ohranimo čim dlje hladne, v prostor ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastremo s polkni, žaluzijami ali roletami.