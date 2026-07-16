Znano, zakaj komarji nekatere ljudi najdejo hitreje kot druge

Komarjev ne privlači »sladka kri«, temveč kombinacija izdihanega ogljikovega dioksida, telesne toplote, vlage in predvsem kemičnega podpisa naše kože. Nekateri se po poletnem večeru vrnejo domov brez enega samega pika, drugi pa z oteklinami, ki srbijo še več dni. Razlika ni nujno naključna. Pregled raziskav o vedenju komarjev kaže, da človeško telo oddaja vrsto bioloških signalov, po katerih samice komarjev že na daljavo prepoznajo primernega gostitelja. Komarje privlačijo predvsem izdihani ogljikov dioksid, telesna toplota, vlaga in vonj kože. Prav kombinacija teh dejavnikov pojasnjuje, zakaj so nekateri ljudje zanje občutno privlačnejši od drugih. Človeka pikajo le samice komarjev, saj za razvoj jajčec potrebujejo beljakovine iz krvi. Gostitelja zaznavajo z vidom in vohom, na razdalji ...