Komisija in države bi zmanjšale zaščito čebel

Ljubljana - Evropska komisija, Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) in večina držav članic EU je naklonjenih zmanjšanju zaščite čebel pred pesticidi, razkriva nevladna organizacije Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) na podlagi pridobljenih dokumentov.



Danes in jutri v Bruslju zaseda stalni odbor Evropske komisije za varstvo rastlin, ki bo odločal o spremembah Efsinega dokumenta smernic za oceno tveganja fitofarmacevtskih sredstev za čebele iz leta 2013. Informacije, ki jih je pridobil PAN Europe, kažejo, da se večina držav članic zavzema za znižanje standardov zaščite čebel pred pesticidi, za kar lobira tudi industrija proizvajalcev pesticidov.

Smernice za zaščito čebel nikoli zaživele

Ubežni dokumenti kažejo, da je Efsa državam članicam ponudila štiri predloge sprememb smernic za zaščito čebel pred pesticidi. Vsi štirje, tako PAN Europe, odpirajo vrata razvodenitvi smernic za zaščito čebel. »Dokument smernic, ki ga je Efsa objavila leta 2013 (po sagi z neonikotinoidi, ki je pokazala velike luknje v zaščiti čebel pred pesticidi, op. p.), je bistveno izboljšal raven zaščite, ki jo priznavamo čebelam (vanj so bili vključeni posebni cilji zaščite za medonosne čebele, čmrlje in čebele samotarke, op. p.), vendar pa ga države članice nikoli niso odobrile zaradi lobističnih pritiskov in zastraševalnih taktik dela agrokemične industrije. Škandalozno je, da se tako imenovana neodvisna evropska agencija ukloni interesom proizvajalcev pesticidov ter zavrže in očrni svoje preteklo delo,« je izjavil Martin Dermine, predstavnik za okoljsko politiko pri PAN Europe.

Predlog, ki ga podpira tudi Syngenta

Eden od štirih Efsinih predlogov je uporaba t. i. modela čebeljega panja, matematičnega modela, s katerim bi opredelili sprejemljivo povečanje smrtnosti čebel zaradi izpostavljenosti pesticidom. Model je sooblikovala švicarska agrokemična in semenarska korporacija Syngenta, zanj pa je lobiralo Evropsko združenje za zaščito pridelkov (European Crop Protection Association), ki trdi, da je 20-odstotna smrtnost čebel sprejemljivo tveganje. Takšen pristop naj bi po navedbah iz dokumentov, ki so pricurljali v javnost, podpiralo vsaj 15 članic EU.



»Leta 2015 je Efsa izrazila mešane občutke glede modela. Med drugim je podvomila v podatke, ki se uporabljajo za njegovo kalibracijo, trdila je, da potrebujejo dodatno presojo. Dejstvo, da Efsa zdaj predlaga uporabo Syngentinega modela, preprosto preseneča,« je dodal Dermine. Nekatere nevladne organizacije in čebelarske zveze so bile povprašane za mnenje o nekaterih vidikih sprememb smernic za varstvo čebel pred pesticidi, omenjeni štirje predlogi pa jim niso bili predstavljeni, opozarja PAN Europe.

Evropska državljanska pobuda za prepoved sintetičnih pesticidov

Prejšnji teden je Evropsko računsko sodišče objavilo posebno poročilo o prizadevanjih komisije za zaščito divjih opraševalcev, v katerem je ugotovilo, da pobude komisije na tem področju niso bile uspešne. PAN Europe je eden od prek 140 sprožiteljev evropske državljanske pobude Save bees and Farmers (2019), ki si prizadevajo zbrati milijon podpisov državljanov EU. S tem bi lahko komisijo pozvali k sprožitvi pravnih postopkov za prepoved uporabe sintetičnih pesticidov v prihodnjih 15 letih. Doslej se je pod pobudo podpisalo prek 420.000 posameznikov, zbiranje podpisov se bo zaključilo 30. marca prihodnje leto.



Tudi Slovenija kot pobudnica Svetovnega dneva čebel si je privoščila velik zdrs na področju varstva opraševalcev. Ministrstvo za kmetijstvo je predlagalo preklic nacionalne odredbe, ki prepoveduje uporabo treh neonikotinoidov. Preklic odredbe bi lahko omogočil izredne odobritve uporabe teh pesticidov, kar je pogosta praksa nekaterih evropskih držav.