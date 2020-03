FOTO:Komunalna podjetja zahtevajo ukrepanje takoj

Kopičenje odpadne embalaže v Slovenskih Konjicah. Foto Jkp Slovenske Konjice

Količine odpadne embalaže presegajo vse predpise. Foto Komunalna Podjetja



»Nehajte briti norce«

Odpadna embalaža zaseda prostore za druge odpadke. Foto Jkp Slovenske Konjice



Čas je za požarne vaje

Problem embalaže je v temelju povezan z načinom proizvodnje in preskrbe z blagom za široko potrošnjo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Odpadna embalaža je lani zagorela večkrat, tudi v Suhadolah pri Komendi. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Z ministrstva za okolje in prostor so sporočili, da obžalujejo, da je ponovno prišlo do požara v enem od obratov za zbiranje in predelovanje odpadkov, v Surovini v Mariboru. Dan kasneje ugotavljajo, da je po začasnem povišanju ravni delcev PM10 v zraku v času požara, njihova raven enaka kot je bila pred požarom in ki je za območje Maribora običajna.Za povečanje požarne varnosti v obratih za zbiranje in predelovanje odpadne embalaže je MOP lani pod vodstvom ministrapripravil uredbo o skladiščenju trdih gorljivih odpadkov na prostem. Uredba zaostruje pogoje za skladiščenje odpadkov na prostem in s tem veča požarno varnost na zbirališčih. Uredbo je vlada sprejela konec avgusta lani. V komunalni zbornici pri GZS so do te uredbe nekoliko skeptični, saj je z njo MOP odgovornost prevalil na druge rame. Po novem globe za nepravilno skladiščenje odpadkov izrekajo požarni inšpektorji, ne več okoljski, ki delujejo pod okriljem MOP, ta pa je odgovoren za sistem ravnanja z odpadki, ki je v razpadu., direktor komunalne zbornice, meni, da bi morali z uredbo počakati do takrat, ko bo sistem urejen, kupi odpadne embalaže pa pospravljeni.Na MOP vztrajajo, da se zavedajo pereče problematike neodvoza odpadne embalaže v Sloveniji, ki se zadnja leta ponavlja. »Za odpadno embalažo, ki trenutno ostaja pri izvajalcih javnih služb in ni bila odpeljana po interventnem zakonu iz leta 2018, bo poskrbela država. Država bo intervenirala tudi za rešitev problematike neodvoza za letošnje leto. MOP bo še ta teden v medresorsko usklajevanje in v javno obravnavo poslal novo uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Uredba je mišljena kotprehoden ukrep do vzpostavitve sistemske rešitve,« pravijo na MOP. Zajc, ki opravlja tekoče posle, sicer meni, da je treba težave, ki nastajajo tako pri izvajalcih javnih služb kot na zbirališčih, nasloviti bolj sistemsko, kot je vsakoletno interventno ukrepanje. Komunalci so izračunali, da bi odvoz nakopičene odpadne embalaže stal 8,7 milijona evrov.»Problematiko z uvedbo sistema razširjene proizvajalčeve odgovornosti dobro in sistemsko naslavlja novi zakon o varovanju okolja, ki je bil v tem mandatu pripravljen na MOP in ki je do konca tega tedna še v javni obravnavi. Zakon predvideva, da so proizvajalci odpadne embalaže tako finančno kot organizacijsko odgovorni za odpadno embalažo,« pojasnjujejo na MOP, Zajc pa ocenjuje, da bi bil zakon lahko sprejet do junija letos.»Glede na vse, kar se od nas pričakuje in se nam nalaga apeliramo, prosimo in tudi sedaj zahtevamo, da se preneha iz stroke briti norce. Nemudoma pričakujemo ministrski ali vladni ukrep o odvozu nakopičene embalaže, ki jo imamo na danes že 104,72 tone od dovoljenih 80 ton, do petka pa je bo že 164,72 tone. Prisiljeni smo izprazniti vse bokse za druge frakcije, da lahko še skladiščimo to komunalno odpadno embalažo,« pa MOP piše, direktor komunalnega podjetja Slovenske Konjice.Komunala se je samoprijavila 25. februarja, a niso prejeli nobenega zavezujočega odgovora. Interventni zakon, ki se lahko uveljavi v treh mesecih in podobna uredba kot konec leta 2018 nista rešitev. »Takojšnja rešitev je izdaja soglasja vsem komunalnim podjetjem, da poiščejo prevzemnika odpadne embalaže za leto 2020 in embalaže iz preteklega leta, ki so že biledel inšpekcijskega postopka. Kakšna bo cena obdelave in logistike pa bo odvisna od vsakega prevzemnika zaradi vključene logistike,« pravi Dover, ki opozarja na nevarnost samovžiga, razmnožitve glodavcev in raztrosa odpadkov zaradi vetra. Dodal je, da so požar v Mariboru rekreativci zavohali več kilometrov daleč.»Včerajšnji požar v podjetju Surovina v Mariboru je vnovič pokazal, da večje količine odpadkov predstavljajo povečano tveganje za neljube dogodke. Trdno smo prepričani, da so imeli v podjetju Surovina vzpostavljene vse ukrepe požarne varnosti, vendar je kljub temu prišlo do samovžiga in požara večjih razsežnosti,« pa pravi Zupanc.»Veseli nas vsaj dejstvo, da je MOP umaknilo stališče, da so za neprevzeto komunalno odpadno embalažo odgovorna komunalna podjetja. Včeraj je minister na poslansko vprašanje podal pojasnilo, da so na ministrstvu v pripravi spremembe embalažne uredbe, ki bo omogočila komunalnim podjetjem, da sami izberejo odstranjevalca embalaže ter da bo na podlagi podpisane tristranske pogodbe stroške odstranjevanja pokrila država. Pa vendarle je do takrat treba na terenu zdržati in v kar največji meri zmanjševati tveganja za neljube dogodke. Seveda se postavlja vprašanje, kako to doseči, ko pa je marsikje operativna sposobnost skladiščenja embalaže že presegla okvire obvladljivosti. Trenutno situacijo na Zbornici komunalnega gospodarstva že ocenjujemo kot izredno stanje,« opozarja Zupanc.Na zbornici po posvetu s požarnimi strokovnjaki svetujejo, naj upravljavci preverijo ustreznost in zadostnost hidrantnega omrežja na območju skladišč odpadkov ter prehodnost intervencijskih poti. Poleg tega jim svetujejo, da z bližnjo gasilskobrigado ali gasilskim društvom opravijo požarno vajo, ki bo pokazala na šibke točke pri morebitni dejansko potrebni intervenciji. Požarna vaja je tudi priložnost za določitev natančnejšega načrta ukrepov ob morebitnem požaru odpadkov.O stanju skladišč komunalne odpadne embalaže in o predvidenih aktivnostih naj upravljavci obvestijo občino, kjer je skladišče locirano, ter k aktivnostim požarne vaje povabite tudi predstavnike štaba civilne zaščite v občini. Poleg tega pa ne smejo pozabiti na sprotno obveščanje inšpektorata za okolje in prostor o zasedenosti skladišč ter potencialnih nevarnostih.