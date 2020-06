Kopalna sezona se začenja, vode so čiste

Vode se izboljšujejo



Pri nas največ kopanja v morju

Največ kopalnih voda imamo v Sloveniji ob morju in glede fekalnega onesnaženja so najbolj čiste. FOTO: Voranc Vogel

Rezultati preverjanja vzorcev vode, ki jih narekuje direktiva o kopalnih vodah, kaže, da so pred kopalno sezono varne vse uradne kopalne vode v Sloveniji, večina pa tudi v Evropi. Evropska okoljska agencija (EEA) sicer opozarja, da je to dober napotek, kam iti, vednar je treba zaradi epidemije covida-19 upoštevati navodila držav. Kopalna sezona se bo letos povsod v Sloveniji začela 15. junija, v običajnih letih se je ob morju začela 1. junija.Skoraj vsi od preverjenih 22.295 odsekov kopalnih voda v morju, rekah in jezerih v Evropi (od tega 21.981 v Evropski uniji in Veliki Britaniji) dosegajo vsaj minimalne kakovostne zahteve za kopanje. Preverjajo prisotnost enterokokov in E.coli, ki prihajajo iz iztokov fekalne vode, tako iz naselij kot kmetijskih gospodarstev. Rezultati kažejo le manjše zmanjšanje števila območij, ki dosegajo odlično kakovost, malo je padlo tudi število območij, ki dosegajo zadostno kakovost. Odličnih je 85 odstotkov kopalnih voda, vsaj minimalne standarde pa dosega 95 odstotkov kopalnih voda. V Sloveniji je uradno 47 kopalnih voda, od tega je 38 odličnih, pet dobrih, štiri pa so zadostne. Povsod po Evropi vzorci kažejo, da so morske kopalne vode kakovostnejše kot tiste ob rekah in jezerih.Delež slabih kopalnih voda znaša 1,3 odstotka. Ta delež se od leta 2013 (dva odstotka) ne spreminja bistveno, kaže pa, da se kakovost kopalnih voda v Evropi počasi izboljšuje. To kažejo tudi rezultati v 40 letih od uveljavitve direktive o kopalnih vodah, ki so ji pomagale še direktive o čiščenju odpadne vode in drugi predpisi. Komisija namerava v prihodnjih tednih opraviti revizijo direktive o kopalnih vodah in ugotoviti, kaj deluje in kaj ne. Tako se bo odločila za morebitne dopolnitve.Mogoče bi bila lepa dopolnitev to, da se na seznam kopalnih voda uvrstijo tudi vode, ki jih predlagajo lokalne skupnosti. Slovenija ima že več let le 47 uradnih kopalnih voda, zraven pa številne pobude za razglasitev novih. To bi bil tudi motiv za ukrepe, ki bi izboljšali kakovost vode. Če je kopalna voda slabe kakovosti morajo države namreč bodisi prepovedati bodisi odsvetovati kopanje v njej, obveščati javnost, zraven pa zasnovati ukrepe za izboljšanje razmer.Tradicionalno najbolj kakovostne kopalne vode imamo ob morju. Na razmeroma kratki slovenski obali jih je določenih 18. V Blejskem jezeru je pet kopalnih voda, v Bohinjskem jezeru sta dve, ena je še v Šobčevem bajerju. S kopalnimi vodami najbogatejša reka je Kolpa, ima jih devet. Soča s petimi kopalnimi vodami je druga, na Krki pa sta uradno dve kopališči. Kopalni območji sta še ob Idrijci (sotočje z Bačo) in ob Nadiži.»Na slovenskih rekah, jezerih in morju je kopanju namenjenih 48 odsekov - kopalnih voda, na katerih se že sicer običajno kopalci zbirajo v večjem številu in ustrezajo zakonsko določenim kriterijem za določitev naravnih kopalnih voda. Na teh odsekih se v času kopalne sezone vsakih 14 dni spremlja tudi kakovost vode in sicer na morju od začetka junija do sredine septembra, na celinskih vodah pa od 15. junija do konca avgusta,« piše agencija za okolje. Vzorčenje kopalne vode in analize izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.