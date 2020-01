Kostak s pogorišča Ekosistemov še ni odstranil vseh odpadkov

Bo sledil nov aneks?

Odvoz odpadkov še ni sanacija

FOTO: Jure Eržen/Delo

Dve leti in pol po požaru v podružnici družbe Ekosistemi v Zalogu pri Straži s pogorišča še vedno niso odstranili vseh odpadkov. Podjetje Kostak, ki ga je ministrstvo za okolje in prostor pooblastilo za odvoz odpadkov, bi dela po določilih iz pogodbe moralo zaključiti do konca lanskega oktobra.»Po trditvah, ki jih je medijem posredoval Kostak, je ostalo na pogorišču še okoli 2500 ton baliranih in razsutih odpadkov. Menimo, da je tega še več. Torej sledi aneks ali razpis za novo pogodbo, odvoz in kasneje še enak postopek. Seveda se bo to ponovno vrednotilo,« so v pismu, naslovljenem na okoljsko ministrstvo ter agencijo za okolje in predsednika vlade, zapisali predstavniki civilne iniciative Zalog - Loke in Regijskega društva ekološkega gibanja.»Najostreje protestiramo, da so strokovne in pravne službe sestavile takšne razpisne pogoje, da je to mogoče,« so pri tem dodali.Iz kupov razkrajajočih se odpadkov medtem še naprej odtekajo izcedne vode, ki onesnažujejo bližnja zemljišča.V civilni iniciativi in regijskem društvu okoljsko ministrstvo tudi opominjajo, da odvoz ožganin in razsutih odpadkov še ne pomeni prave sanacije območja, ki so jo po požaru zahtevali. »Treba bo sondirati in poslati na analizo zemljine v razsutih glinokopih (nekoč je na lokaciji Ekosistemov delovala opekarna, op. p.), pod asfaltno površino in v širši okolici pogorišča. Sumimo, da se je v letih nelegalnega zbiranja odpadkov kaj tudi zakopavalo.«Krški Kostak je bil edino podjetje, ki je v ponovljenem javnem razpisu ministrstva za okolje – pri prvem razpisu ni bilo popolne ponudbe – oddalo ponudbo za izvedbo, odvoz in oddajo odpadkov v končno obdelavo. S pogorišča bi jih moral odstraniti okoli 7500 ton. Večinoma gre za delno obdelane nenevarne komunalne odpadke iz gospodinjstev, ki so bili ožgani v požaru, v manjšem deležu pa za nenevarno industrijsko plastiko, ki je bila prav tako ožgana v požaru. Deloma so v balah, deloma razsuti.Kot je avgusta lani pojasnil direktor sektorja za ravnanje s surovinami, naj bi odvoz potekal v dveh fazah. V prvi, ki se je začela sredi avgusta, naj bi odpeljali od 2000 do 3000 ton odpadkov, preostanek odpadkov pa v drugi fazi v prvi polovici oktobra.Okoljsko ministrstvo naj bi podjetju po uspešno opravljenem delu plačalo nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Stroške sanacije pogorišča je prevzelo nase po zastoju odvoza odpadkov nekdanjih lastnikov družbe Ekosistemi.V podružnici Ekosistemov, kjer so zbirali nenevarne odpadke ter iz njih in lesnih odpadkov proizvajali trdo gorivo, je zagorelo 20. julija 2017. Vzrok obsežnega požara, ki so ga gasili štiri dni, je bil samovžig.