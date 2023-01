Kratkoročno gre energetika v črni, ne zeleni prehod

V nadaljevanju preberite:

Število vlog za soglasja za sončne elektrarne oziroma samooskrbo je ogromno, na nekaterih območjih distributerji zavrnejo že vsako tretjo, je povedal Andrej Špec iz SODO. Rešitev so večje, skupnostne elektrarne, ki jim je več podpore napovedal tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Samooskrbi bo bliže tudi novi tarifni sistem, ki ga pripravljajo na agenciji za energijo. Neto merjenje pa bo prihodnje leto ugasnilo. Kako kaže z novimi projekti in kako s cenami?