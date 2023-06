Krma iz žuželk – prispevek k razogljičenju Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Prvega junija je bil kot sedmo novo živilo iz žuželk, ki je varno za človeško prehrano v EU, odobren prah iz ličink rumenih mokarjev. Francosko podjetje, ki je dalo vlogo za odobritev, bo lahko živilo uporabljalo kot sestavino špagetov, peciva in sira. A žuželke se le stežka prebijajo na krožnike prebivalk in prebivalcev EU. Večji potencial imajo za uporabo v živalski krmi, pri čemer bi lahko zmanjšale ogljični odtis živinoreje in zavržke hrane.

Evropska unija in z njo Slovenija sta zelo odvisni od uvoza beljakovin za prehrano ljudi in krmo živali. Lokalna vzreja žuželk in predelava v krmo lahko nadomesti del uvoza soje, ki je povezana z uničevanjem amazonskega gozda. Idealna hrana za žuželke pa je odpadna hrana. Tehnologija uporabe odpadne biomase za vzrejo žuželk ter uporabe teh za živalsko krmo in visoko kakovostno gnojilo se imenuje insektna biokonverzija.

Evropski zeleni dogovor jo izpostavlja kot alternativni vir krmnih surovin za zmanjševanje vpliva živinoreje na okolje in podnebje, v Sloveniji pa jo še slabo poznamo. Z različnih vidikov so jo osvetlili na strokovnem dogodku, ki ga je konec maja organiziralo Nacionalno stičišče za inovacije in podjetništvo EIT food Hub Slovenija pri ljubljanski biotehniški fakulteti. Sledilo je tekmovanje študentskih ekip, ki so ob podpori mentorjev reševale izzive uvajanja insektne biokonverzije v Sloveniji.