FOTO:Krožno je v predpisih, v praksi smo odvisni

Ljubljana – Slovenija se želi mednarodno predstaviti kot država z uveljavljenim krožnim gospodarstvom, vendar kot so že opozorili na GZS, šele zdaj natančneje določa, kdaj odpadek postane surovina. Krožno gospodarstvo bo tudi ena glavnih tem slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije, a s strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom (Srip) za to področje sedanja vlada še ni vzpostavila stika.»Naš sistem upravljanja virov je naravnan tako, da določena snov hitro postane odpadek in to tudi ostane, kar otežuje nadaljnjo uporabo te snovi in jo obsodi na odlaganje ali uničenje. S tem izgubljamo vrednost, ki jo odpadki ...