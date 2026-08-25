Kupec je kralj, njegove odločitve vplivajo na vso verigo

Mlečna veriga velja za eno od najbolje organiziranih v preskrbi s hrano pri nas, a se prav tako ubada z izzivi zaradi višjih stroškov pro­izvodnje, tržnih pritiskov, zahtev trajnostnega razvoja in pravične porazdelitve vrednosti znotraj verige. Tudi v njej je najšibkejši člen primarni pridelovalec, je bilo slišati na razpravi, ki so jo pripravili kmetijsko ministrstvo, prehranski varuh in agencija za varstvo konkurence. Mladi kmet iz Spodnje Brežnice pri Poljčanah Andrej Korošec je v zadnjih letih kmetijo temeljito posodobil in zgradil sodoben, tehnološko dovršen hlev – lani je zmagal na tekmovanju naj hlev –, vendar tudi on že vse leto dela izgubo, je povedal.

Odkupna cena mleka v Sloveniji je bila od leta 2013, odkar Evropska unija objavlja povprečne odkupne cene, tri cente nižja od evropskega povprečja, v Avstriji pa šest centov višja. Podatki Kmetijskega inštituta, ki od leta 2019 izračunava ceno pridelave mleka pri kmetih, kažejo, da so kmetje od 90 mesecev več kot 30 mesecev delovali pod lastno proizvodno ceno. To je manjkajoči denar, ki bi ga morale kmetije vložiti v investicije, da bi se prilagodile novim zahtevam, tudi etološkim potrebam živali, a za to nimajo možnosti, je povedala direktorica kmetijske zadruge Slovenska Bistrica Karmen Sadek Pučnik.