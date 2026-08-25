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    Kupec je kralj, njegove odločitve vplivajo na vso verigo

    V Sloveniji so odkupne cene mleka nižje od evropskega povprečja. Kakšne so rešitve, da bi kmetje dobili pravično plačilo?
    Slovenski potrošnik hitro poseže po manjši kakovosti, če je cena nižja. Deloma je tako zaradi ene največjih koncentracij kvadratnih metrov trgovskih površin, delno pa zaradi plitkejših žepov, ocenjuje Jernej Rozina iz Mercatorja. FOTO: Jože Suhadolnik
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    Slovenski potrošnik hitro poseže po manjši kakovosti, če je cena nižja. Deloma je tako zaradi ene največjih koncentracij kvadratnih metrov trgovskih površin, delno pa zaradi plitkejših žepov, ocenjuje Jernej Rozina iz Mercatorja. FOTO: Jože Suhadolnik
    Maja Prijatelj Videmšek
    25. 8. 2026 | 05:00
    25. 8. 2026 | 08:27
    8:41
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    Mlečna veriga velja za eno od najbolje organiziranih v preskrbi s hrano pri nas, a se prav tako ubada z izzivi zaradi višjih stroškov pro­izvodnje, tržnih pritiskov, zahtev trajnostnega razvoja in pravične porazdelitve vrednosti znotraj verige. Tudi v njej je najšibkejši člen primarni pridelovalec, je bilo slišati na razpravi, ki so jo pripravili kmetijsko ministrstvo, prehranski varuh in agencija za varstvo konkurence. Mladi kmet iz Spodnje Brežnice pri Poljčanah Andrej Korošec je v zadnjih letih kmetijo temeljito posodobil in zgradil sodoben, tehnološko dovršen hlev – lani je zmagal na tekmovanju naj hlev –, vendar tudi on že vse leto dela izgubo, je povedal. 

    Odkupna cena mleka v Sloveniji je bila od leta 2013, odkar Evropska unija objavlja povprečne odkupne cene, tri cente nižja od evropskega povprečja, v Avstriji pa šest centov višja. Podatki Kmetijskega inštituta, ki od leta 2019 izračunava ceno pridelave mleka pri kmetih, kažejo, da so kmetje od 90 mesecev več kot 30 mesecev delovali pod lastno proizvodno ceno. To je manjkajoči denar, ki bi ga morale kmetije vložiti v investicije, da bi se prilagodile novim zahtevam, tudi etološkim potrebam živali, a za to nimajo možnosti, je povedala direktorica kmetijske zadruge Slovenska Bistrica Karmen Sadek Pučnik. 

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    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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