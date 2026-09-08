Ledenik Marmolada v letu dni izgubil devet hektarov, bo čez desetletje izginil?

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Krčenje ledenikov in podnebne spremembe postajajo vse bolj otipljivi. Največji ledenik v Dolomitih Marmolada je to poletje, kot poroča Ansa, utrpel rekordno izgubo mase. Italijo je v zadnjih mesecih prizadela vrsta intenzivnih vročinskih valov, kažejo podatki, ki so jih v ponedeljek predstavili Univerza v Padovi, beneška agencija za varstvo okolja in Italijanska glaciološka fundacija.
Marmolada se je to poletje v povprečju umaknila za približno 23 metrov, njena površina pa se je zmanjšala z 92 na 83 hektarov, so sporočili strokovnjaki.
Podobno veliko izgubo mase je ledenik doživel le še leta 2022, ko se je po vročinskem valu z nenavadno visokimi temperaturami odlomil del ledenika. V nesreči je umrlo 11 ljudi.
Svetovni ledeniki, ki so pomemben vir sladke vode, se v zadnjih letih hitro krčijo zaradi globalnega segrevanja, ki ga povzročajo izpusti toplogrednih plinov zaradi človekovih dejavnosti.
»Podatki, zbrani letos, kažejo, da se je trend, ki je bil očiten že v zadnjih desetletjih, še poslabšal,« je povedal Mauro Varotto z Univerze v Padovi, navaja Ansa.
»Doživeli smo nov rekord pri zmanjševanju površine ledenika, ki je v enem letu izgubil devet hektarov. Če se bodo poletja, kakršno je bilo letošnje, ponavljala, bi ledenik lahko obstajal le še približno deset let.«
Triglavski ledenik v Julijskih Alpah je bil že konec avgusta zmanjšan na posamezne ostanke ledu, zdaj pa je, kot je včeraj sporočil Miha Pavšek, eden vodilnih slovenskih poznavalcev ledenikov – poleg Triglavskega raziskuje in spremlja tudi ledenik pod Skuto, sporočil, da Triglavskega ledenika ni več.
Kot so opozorili že konec minulega meseca, je glede na stanje ob koncu avgusta že bilo zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki kmalu, so takrat za STA pojasnili raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.
Včasih je, kot je poročala Televizija Slovenija, je meril 46 hektarjev. Razlogi za izginotje so visoke temperature, mile zime in pomanjkanje snega. »Po 80 letih meritev smo prišli do točke, ko ne spremljamo več samo krčenja Triglavskega ledenika, temveč njegovo dejansko izginjanje. Posnetki zadnjih tednov kažejo, da pred našimi očmi izginjajo še zadnji kosi ledu,« je pojasnil Miha Pavšek z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.
Močno skrčen tudi Ledenik pod Skuto
Tudi Ledenik pod Skuto, ki se nahaja v Kamniško-Savinjskih Alpah, se še naprej krči in je letos razpadel na več ločenih ledenih zaplat. Letošnja snežna sezona je bila za preostanka obeh ledenikov še posebej neugodna.
Največja skupna višina snežne odeje na Kredarici je v sezoni 2025-2026 dosegla le 220 centimetrov, medtem ko povprečje obdobja 1991-2020 znaša 374 centimetrov. Zadnji dan s snežno odejo je bil že 31. maja, medtem ko je bilo v obdobju 1991-2020 1. junija na Kredarici v povprečju še približno meter in pol snega. Led je bil zato neposrednemu taljenju izpostavljen zelo zgodaj in bistveno dlje kot v preteklosti. Krčenje obeh ledenih teles je del širših sprememb v Alpah, kjer je segrevanje ozračja dva- do trikrat hitrejše od svetovnega povprečja, poudarjajo v inštitutu. V zadnjih desetletjih se krajša trajanje snežne odeje, sneg spomladi izgine prej, vse več hladne polovice leta pa spremljajo obdobja s temperaturami nad lediščem.
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