Ledenik Marmolada v letu dni izgubil devet hektarov, bo čez desetletje izginil?

Krčenje ledenikov in podnebne spremembe postajajo vse bolj otipljivi. Največji ledenik v Dolomitih Marmolada je to poletje, kot poroča Ansa, utrpel rekordno izgubo mase. Italijo je v zadnjih mesecih prizadela vrsta intenzivnih vročinskih valov, kažejo podatki, ki so jih v ponedeljek predstavili Univerza v Padovi, beneška agencija za varstvo okolja in Italijanska glaciološka fundacija.

Marmolada se je to poletje v povprečju umaknila za približno 23 metrov, njena površina pa se je zmanjšala z 92 na 83 hektarov, so sporočili strokovnjaki.

Podobno veliko izgubo mase je ledenik doživel le še leta 2022, ko se je po vročinskem valu z nenavadno visokimi temperaturami odlomil del ledenika. V nesreči je umrlo 11 ljudi.

Svetovni ledeniki, ki so pomemben vir sladke vode, se v zadnjih letih hitro krčijo zaradi globalnega segrevanja, ki ga povzročajo izpusti toplogrednih plinov zaradi človekovih dejavnosti.

»Podatki, zbrani letos, kažejo, da se je trend, ki je bil očiten že v zadnjih desetletjih, še poslabšal,« je povedal Mauro Varotto z Univerze v Padovi, navaja Ansa.

Bo ledenik obstajal le še deset let?

»Doživeli smo nov rekord pri zmanjševanju površine ledenika, ki je v enem letu izgubil devet hektarov. Če se bodo poletja, kakršno je bilo letošnje, ponavljala, bi ledenik lahko obstajal le še približno deset let.«

Triglavski ledenik, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, FOTO: Miha Pavsek arhiv Zrc Sazu Geografski Inštitut Antona Melika