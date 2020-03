FOTO:Lenarčič aprila na okoljsko misijo nad Himalajo

Butan je precej zaprt, a dogovor z vlado in kraljem odpira vsa vrata. FOTO: Matevž Lenarčič

Matevž Lenarčič v novem ultralahkem letalu. FOTO: Matevž Lenarčič

Novo letalo je posebej prilagojeno za meritve črnega ogljika. FOTO: Worldgreenflight

Slovenski letalec in okoljski raziskovalecse aprila podaja na okoljsko misijo v Indijo, Butan, Nepal in v Himalajo. Z novim, eksperimentalnim letalom Advantic WT10 Research, narejenim prav za take raziskave, bo meril koncentracije črnega ogljika, ki negativno vpliva na podnebje, saj segreva atmosfero.Lenarčič je že trikrat obkrožil svet ter pridobil pomembne podatke za znanstveno raziskovanje okoljskih sprememb. Meritve letošnje Lenarčičeve odprave bo pod drobnogled vzel poleg Instituta Jožef Stefan tudi Center za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici, ki se osredotoča na študij fizikalnih procesov v troposferi.»Meritve na terenu so osnova resnega raziskovanja. Modeliranje podnebnih procesov brez meritev pa je nezanesljivo. Tudi podnebne skeptike, ki zavirajo raziskave na tem področju, lahko prepričamo samo s podatki,« pravi Lenarčič. Odprava na indijsko podcelino in v Himalajo je nadaljevanje misije GreenLight WordFlight (GLWF), katere namen je pridobiti dragocene meritve za raziskovanje okolja ter hkrati opozarjati na drastične negativne podnebne spremembe, ki jih z neodgovornim ravnanjem povzročamo ljudje.Vodja Centra za raziskave atmosfere,, ter vodja znanstvenega dela misije je pojasnil, da bodo zbrane meritve ključne za razumevanje vloge črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov, ki absorbirajo sončno svetlobo, na segrevanje atmosfere.»Aerosolizirani črni ogljik nastane pri zgorevanju goriv in je drugi najpomembnejši povzročitelj segrevanja ozračja, takoj za ogljikovim dioksidom. Polet v Himalajo, ki je eno izmed najbolj podnebno ogroženih območij, je pomemben, ker topljenje ledenikov, k čemur črni ogljik pomembno prispeva, ogroža zaloge pitne vode za tretjino človeštva. Z meritvami v zraku bomo določili transport črnega ogljika s področij, kjer nastaja, v Himalajo,« pojasnjuje Močnik.Načrtovano področje bo Lenarčič preletel z zmogljivim lahkim letalom, ki ga je posebej za projekt GLWF prilagodilo slovaško podjetje Aerospool. Letalo Advantic WT10 Research je zelo stabilno pri velikih in majhnih hitrostih ter lahko se povzpne na višino 8000 metrov, kar je še posebej pomembno zaradi letenja v Himalaji.Zaradi vremenskih razmer v predmonsunskem obdobju bo letenje zahtevno, pričakovana je slaba vidljivost, številne turbulence in močni vetrovi v Himalaji, kar bo velik izziv za letalo in pilota. Lenarčič bo letel tudi nad Butanom, kjer so lani s filmsko ekipo že vzpostavili sodelovanje s tamkajšnjo butansko vlado in s kraljevo univerzo.