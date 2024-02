Les je sprejemljivo gorivo, vendar ne v zastarelih pečeh

V nadaljevanju preberite:

Razogljičenje in neodvisnost od uvoza fosilnih goriv ter tudi sodobno digitalno udobje narekujejo spremembe tudi pri ogrevanju. Trendi v Evropi kažejo v smer skupnostnih rešitev in daljinskih sistemov ogrevanja, ki uporabljajo vse vire odpadne toplote, geotermalno energijo, sončno toploto in toplotne črpalke, pa še hranilnike toplote za konice. Vse na gumb.

Kubični meter bukovih drv je decembra lani stal skoraj 86 evrov, od leta 2014 se je cena skoraj podvojila. Drva morajo biti za pravilno kurjenje suha, sicer so emisije saj previsoke. Tudi zato se je lani za vgradnjo peči na drva odločilo le 150 lastnikov novogradenj. Za sodobne peči so lahko dobili tudi subvencije, kot jih bodo po novi napovedi lahko dobili vsi, ki bi zastarele peči na drva zamenjali z novimi, učinkovitimi.