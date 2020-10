Leta onesnaževanja, ljudje umirajo, nihče kriv

Ljubljana – Če bi cementarna v slovenski lasti tako obratovala v Avstriji, bi že zdavnaj morala zapreti vrata, je prepričan Uroš Macerl iz Eko kroga. Zatrdil je, da je glavni krivec za zastrupljanje ljudi država, ki daje dovoljenja in nadzira delovanje podjetij. Prebivalci zahtevajo vodo iz neoporečnega vira, ki jih je v okolici dovolj, in nov vodovod.»Imeli smo podobno zgodbo, le da nam je uspelo sodelovati v postopku od začetka in v tem preživeti. V primeru Anhovega je država sprejela zakon, da okoljevarstvena dovoljenja postanejo stalna in se ne odprejo po desetih letih,« je povedal Macerl in dodal, da se tudi v njihovem ...