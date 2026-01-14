  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Okolje

    Leto 2025 tretje najtoplejše v zgodovini

    Zadnjih enajst let je bilo najtoplejših v zgodovini. Mejo 1,5 stopinje Celzija bi lahko presegli še pred koncem desetletja.
    Na območjih s suhimi in pogosto vetrnimi razmerami so visoke temperature prispevale k širjenju in stopnjevanju obsežnih požarov. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Galerija
    Na območjih s suhimi in pogosto vetrnimi razmerami so visoke temperature prispevale k širjenju in stopnjevanju obsežnih požarov. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Maja Prijatelj Videmšek
    14. 1. 2026 | 05:00
    4:27
    A+A-

    Lansko leto je bilo tretje najtoplejše v zgodovini meritev globalno in tudi v Evropi. Prvič so bile povprečne svetovne temperature v zadnjih treh letih več kot 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, je objavil Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF). Zaradi nebrzdanega kurjenja fosilnih goriv bi lahko mejo 1,5 stopinje presegli še pred koncem tega desetletja – več kot desetletje prej od napovedi.

    Leto 2025 je bilo desetinko (0,13) stopinje Celzija hladnejše od rekordnega 2024 in stotinko stopinje hladnejše od 2023. Preteklih enajst let je bilo najtoplejših v zgodovini meritev.

    »Dejstvo, da je bilo zadnjih enajst let najtoplejših v zgodovini meritev, je še en dokaz nedvoumnega trenda segrevanja podnebja. Svet se hitro približuje dolgoročni temperaturni meji, ki jo določa pariški sporazum. Presegli jo bomo; izbira, ki jo imamo zdaj, je, kako najbolje obvladati neizogibno prekoračitev in njene posledice za družbe in naravne sisteme,« je ugotovitve poročila strnil Carlo Buontempo, direktor službe za spremljanje podnebnih sprememb pri programu EU za opazovanje Zemlje Copernicus.

    Temperaturno mejo s pariškega sporazuma bomo presegli; izbira, ki jo imamo zdaj, je, kako najbolje obvladati prekoračitev in njene posledice za družbe in naravne sisteme.

    Carlo Buontempo

    Povprečna temperatura zraka nad kopenskimi območji je bila druga najvišja (14,97 stopinje Celzija) doslej, medtem ko je Antarktika zabeležila najvišjo letno temperaturo v zgodovini meritev, Arktika pa drugo najvišjo. Povprečna temperatura morske površine zunaj polarnih območij je bila tretja najvišja (20,73 stopinje Celzija) po letih 2023 in 2024, je objavil ECMWF.

    image_alt
    Grenlandija, epicenter nove hladne vojne

    Lani je bila globalna temperatura zraka ob površju 1,47 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, v najtoplejšem letu doslej pa 1,6 stopinje Celzija. Z uporabo več metod je bila ocenjena trenutna raven dolgoročnega globalnega segrevanja, ki znaša približno 1,4 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Glede na to bi lahko mejo 1,5 stopinje Celzija iz pariškega sporazuma, ki je ne bi smeli preseči, če se hočemo izogniti neobvladljivim posledicam podnebnih sprememb, dosegli do konca tega desetletja – več kot desetletje prej, kot je bilo napovedano na podlagi stopnje segrevanja ob podpisu sporazuma leta 2015.

    image_alt
    Teorija zarote, da je krivec za podnebne spremembe Sonce

    V Evropi rekordni izpusti iz požarov

    Obdobje 2023–2025 je bilo izjemno toplo iz dveh vzrokov. Prvi je kopičenje toplogrednih plinov v ozračju zaradi naraščanja izpustov in zmanjšanega vsrkavanja izpustov prek naravnih ponorov. Drugič, temperature morja na površju so dosegle izjemno visoke ravni, kar je povezano z El Niñom in drugimi dejavniki spremenljivosti oceanov, ki so jih podnebne spremembe še okrepile. Dodatni dejavniki so spremembe v količini delcev snovi, ki lebdijo v zraku, nizka oblačnost in nihanja v kroženju zraka.

    image_alt
    Leto, ko smo prvič presegli mejo, ki je ne bi smeli

    Polovica svetovnega kopnega je doživela nadpovprečno število dni z vsaj močnim toplotnim stresom (občutena temperatura 32 stopinje Celzija ali več). Svetovna zdravstvena organizacija toplotni stres uvršča med vodilne vzroke smrti, povezanih z vremenskimi razmerami. Na območjih s suhimi in pogosto vetrnimi razmerami so visoke temperature prispevale k širjenju in stopnjevanju obsežnih požarov, ki so znatno poslabšali kakovost zraka in vplivali na zdravje ljudi lokalno in širše. Tako je bilo v delih Evrope, kjer so bili zabeleženi najvišji letni skupni izpusti iz požarov, in Severne Amerike.

    Minulo leto je bilo zaznamovano tudi z ekstremnimi dogodki v številnih regijah, vključno z rekordnimi vročinskimi valovi, hudimi nevihtami v Evropi, Aziji in Severni Ameriki ter požari v Španiji, Kanadi in južni Kaliforniji.

    Sorodni članki

    Novice  |  Okolje
    Temperature

    Tretji najtoplejši oktober potrjuje nezadržen tempo podnebnih sprememb

    Povprečna svetovna temperatura površinskega zraka je bila 15,14 stopinje Celzija, kar je 0,7 stopinje nad povprečjem oktobra v obdobju 1991–2020.
    7. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Okolje
    Podnebne spremembe

    Letošnja sezona požarov je najhujša v zadnjih desetletjih

    Španija in Portugalska se spoprijemata z uničujočimi požari, ki so uničili rekordne površine. Vzrok so vročinski valovi, suša in podnebne spremembe.
    19. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Podnebna kriza

    Lani v Evropi eno najbolj mokrih in rekordno vroče leto

    Neurja so bila močnejša zaradi toplega ozračja. Ekstremne padavine in poplave bodo vse hujše
    Maja Prijatelj Videmšek 15. 4. 2025 | 16:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Repovž: Slovensko sodstvo ščiti politike

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    Mirt Bezlaj 13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Zmago Jelinčič Plemeniti trka na vrata parlamenta

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    13. 1. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    podnebne spremembeGlobalno segrevanjetemperaturaCopernicusekstremno vremetemperaturni rekordisegrevanje ozračjafosilna goriva

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Andrej Košak - Punk je bil za demokratizacijo in svobodo

    Z dokumentarcem Punk pod komunističnim režimom se je poklonil svoji generaciji, ki je povzročila kulturne in družbene spremembe.
    Zdenko Matoz 14. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za sredo, 14. januar

    Kaj vam prinašajo zvezde? Danes je čas za introspekcijo in nove začetke.
    14. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Maske

    Človek si kdaj pa kdaj želi biti nekdo drug

    Razstava v Slovenskem etnografskem muzeju razkriva oblike in pomene maskiranja; od kurenta do maske bitja Rangda iz Indonezije.
    Pia Prezelj 14. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Po kosilu

    Vsi zbrani se zelo jasno zavedajo nevarnosti, ki jih tako po svetu (Donald Trump) kot v Slovenijo (Janez Janša) prinaša desni populizem.
    Marko Kočevar 14. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Zimska rekreacija

    Tek na smučeh: čas, ko je dobro izkoristiti vsak dan snežne odeje

    V idealnih razmerah je po Sloveniji speljanih 200 kilometrov prog. Snežna odeja se počasi že tanjša.
    Simona Bandur 14. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Maske

    Človek si kdaj pa kdaj želi biti nekdo drug

    Razstava v Slovenskem etnografskem muzeju razkriva oblike in pomene maskiranja; od kurenta do maske bitja Rangda iz Indonezije.
    Pia Prezelj 14. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Po kosilu

    Vsi zbrani se zelo jasno zavedajo nevarnosti, ki jih tako po svetu (Donald Trump) kot v Slovenijo (Janez Janša) prinaša desni populizem.
    Marko Kočevar 14. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Zimska rekreacija

    Tek na smučeh: čas, ko je dobro izkoristiti vsak dan snežne odeje

    V idealnih razmerah je po Sloveniji speljanih 200 kilometrov prog. Snežna odeja se počasi že tanjša.
    Simona Bandur 14. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo