Leto 2025 tretje najtoplejše v zgodovini

Lansko leto je bilo tretje najtoplejše v zgodovini meritev globalno in tudi v Evropi. Prvič so bile povprečne svetovne temperature v zadnjih treh letih več kot 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, je objavil Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF). Zaradi nebrzdanega kurjenja fosilnih goriv bi lahko mejo 1,5 stopinje presegli še pred koncem tega desetletja – več kot desetletje prej od napovedi.

Leto 2025 je bilo desetinko (0,13) stopinje Celzija hladnejše od rekordnega 2024 in stotinko stopinje hladnejše od 2023. Preteklih enajst let je bilo najtoplejših v zgodovini meritev.

»Dejstvo, da je bilo zadnjih enajst let najtoplejših v zgodovini meritev, je še en dokaz nedvoumnega trenda segrevanja podnebja. Svet se hitro približuje dolgoročni temperaturni meji, ki jo določa pariški sporazum. Presegli jo bomo; izbira, ki jo imamo zdaj, je, kako najbolje obvladati neizogibno prekoračitev in njene posledice za družbe in naravne sisteme,« je ugotovitve poročila strnil Carlo Buontempo, direktor službe za spremljanje podnebnih sprememb pri programu EU za opazovanje Zemlje Copernicus.

Temperaturno mejo s pariškega sporazuma bomo presegli; izbira, ki jo imamo zdaj, je, kako najbolje obvladati prekoračitev in njene posledice za družbe in naravne sisteme. Carlo Buontempo

Povprečna temperatura zraka nad kopenskimi območji je bila druga najvišja (14,97 stopinje Celzija) doslej, medtem ko je Antarktika zabeležila najvišjo letno temperaturo v zgodovini meritev, Arktika pa drugo najvišjo. Povprečna temperatura morske površine zunaj polarnih območij je bila tretja najvišja (20,73 stopinje Celzija) po letih 2023 in 2024, je objavil ECMWF.

Lani je bila globalna temperatura zraka ob površju 1,47 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, v najtoplejšem letu doslej pa 1,6 stopinje Celzija. Z uporabo več metod je bila ocenjena trenutna raven dolgoročnega globalnega segrevanja, ki znaša približno 1,4 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Glede na to bi lahko mejo 1,5 stopinje Celzija iz pariškega sporazuma, ki je ne bi smeli preseči, če se hočemo izogniti neobvladljivim posledicam podnebnih sprememb, dosegli do konca tega desetletja – več kot desetletje prej, kot je bilo napovedano na podlagi stopnje segrevanja ob podpisu sporazuma leta 2015.

V Evropi rekordni izpusti iz požarov

Obdobje 2023–2025 je bilo izjemno toplo iz dveh vzrokov. Prvi je kopičenje toplogrednih plinov v ozračju zaradi naraščanja izpustov in zmanjšanega vsrkavanja izpustov prek naravnih ponorov. Drugič, temperature morja na površju so dosegle izjemno visoke ravni, kar je povezano z El Niñom in drugimi dejavniki spremenljivosti oceanov, ki so jih podnebne spremembe še okrepile. Dodatni dejavniki so spremembe v količini delcev snovi, ki lebdijo v zraku, nizka oblačnost in nihanja v kroženju zraka.

Polovica svetovnega kopnega je doživela nadpovprečno število dni z vsaj močnim toplotnim stresom (občutena temperatura 32 stopinje Celzija ali več). Svetovna zdravstvena organizacija toplotni stres uvršča med vodilne vzroke smrti, povezanih z vremenskimi razmerami. Na območjih s suhimi in pogosto vetrnimi razmerami so visoke temperature prispevale k širjenju in stopnjevanju obsežnih požarov, ki so znatno poslabšali kakovost zraka in vplivali na zdravje ljudi lokalno in širše. Tako je bilo v delih Evrope, kjer so bili zabeleženi najvišji letni skupni izpusti iz požarov, in Severne Amerike.

Minulo leto je bilo zaznamovano tudi z ekstremnimi dogodki v številnih regijah, vključno z rekordnimi vročinskimi valovi, hudimi nevihtami v Evropi, Aziji in Severni Ameriki ter požari v Španiji, Kanadi in južni Kaliforniji.