Letos naj bi razmislili o plastiki, ki je povsod

Geslo letošnjega svetovnega dneva Zemlje je Planet proti plastiki. Poziva k zmanjšanju uporabe plastike v dobro zdravja ljudi in planeta. Med zahtevami je tako 60-odstotno zmanjšanje njene proizvodnje do leta 2040 s končnim ciljem zagotoviti prihodnost brez plastike za prihodnje generacije. To se sliši kot nemogoča naloga, saj je plastika povsod, tudi v telesih novorojenčkov, podobno kot omejitev učinkov podnebnih sprememb, ki se v zadnjih dneh kažejo kot rekordne temperature, nato pa izredno hiter padec na normalne temperature za ta čas.

Po preverjanju uresničevanja direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (direktiva SUP) Ekologi brez meja ugotavljajo številne pomanjkljivosti. Na trgu je še vedno precej prepovedanih plastičnih izdelkov.