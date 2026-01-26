Letos že štiri okužbe z malarijo

NIJZ v zadnjem obdobju zaznava povečan sprejem bolnikov z malarijo, predvsem pri osebah, ki so se vrnile iz tropskih in subtropskih območij, zlasti iz Zanzibarja. Letos so prejeli štiri prijave malarije, v celotnem letu 2025 pa devet. Poudarjajo, da je na potovanju nujna zaščita pred piki komarjev in preventivno jemanje antimalaričnih zdravil.

Lani je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) obravnaval devet primerov malarije, in sicer pri osebah, ki so potovale v ali prihajale iz držav Gabon, Gana, Sierra Leone, Zanzibar (Tanzanija), Etiopija in Nigerija, so objavili na spletni strani.

Poudarjajo, da antimalariki preprečijo večino primerov okužbe in pomembno zmanjšajo tveganje za težji potek bolezni. Izbor ustreznega zdravila mora biti vedno individualno prilagojen posamezniku in destinaciji, zato potnikom priporočajo, da se pravočasno posvetujejo z zdravnikom ali ambulanto za potnike.

Posebno ogrožene skupine za težji potek malarije so otroci, nosečnice, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Zanje je še posebej pomembno dosledno upoštevanje kemoprofilakse, torej preventivnega jemanja antimalaričnih zdravil.

Na človeka se prenaša s pikom okuženega komarja. FOTO: Shutterstock

Pred potovanjem na območja, kjer je malarija prisotna, na NIJZ priporočajo uporabo antimalarične zaščite, dosledno zaščito pred piki komarjev, kot so repelenti, primerna oblačila in mreže proti komarjem ter posvet v ambulantah za potovalno medicino pred potovanjem.

Nasvete o antimalarični zaščiti in drugih preventivnih ukrepih lahko posamezniki pridobijo v ambulantah za cepljenje in potovalno medicino na območnih enotah NIJZ.

Malarija je resna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo paraziti rodu Plasmodium. Najbolj nevarna je malarija, ki jo povzroča Plasmodium falciparum, prisoten predvsem v subsaharski Afriki, saj pri določenem deležu okuženih lahko povzroči resne zaplete, ki so včasih smrtni.

Na človeka se prenaša s pikom okuženega komarja. Malarija se najpogosteje pojavi v obdobju od enega do štiri tedne po vrnitvi s potovanja po območju z malarijo in se kaže z nenadno visoko vročino v ponavljajočih se napadih, mrzlico in močnim potenjem, izrazito utrujenostjo ter bolečinami v mišicah.