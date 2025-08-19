Letošnja sezona požarov je najhujša v zadnjih desetletjih

Evropa gori. Val gozdnih požarov, ki pustoši po stari celini, še naprej divja brez nadzora in za seboj pušča opustošenje, pri čemer je Španija ena najbolj prizadetih držav. Sredi avgusta se je država soočala z več kot 40 aktivnimi žarišči, zaradi katerih je moralo po podatkih Civilne zaščite svoje domove zapustiti že več kot 31 tisoč ljudi.

Po poročanju časnika El País je letošnja sezona požarov najhujša v zadnjih treh desetletjih. Satelitski sistem za spremljanje Copernicus namreč ocenjuje, da je ogenj letos uničil že skoraj 350 tisoč hektarjev površin, kar je številka, ki se iz ure v uro povečuje.

Največ požarov trenutno gori v avtonomni skupnosti Kastilja in León, kjer po navedbah regionalne vlade beležijo kar 26 aktivnih žarišč.

V španski provinci León sta v požarih umrla gasilec in prostovoljec. FOTO: Mikel Konate/Reuters

Kritično stanje je tudi v Galiciji, zlasti v provinci Ourense, kjer je ogenj pogoltnil že 62 tisoč hektarjev zemlje. V regiji Extremadura pa je požar, ki je izbruhnil v vasi Jarilla, zajel že 12 tisoč hektarjev.

Razmere so tako resne, da si jih je na terenu ogledal tudi španski premier Pedro Sánchez. Kot poroča medijska hiša Bloomberg, je Španija zaradi obsega katastrofe prejela največji val mednarodne gasilske pomoči v svoji zgodovini - na pomoč so priskočile celo ekipe s Finske in Slovaške.

Leto 2025 se je v zgodovino zapisalo kot eno najbolj uničujočih. Do začetka avgusta je bilo leto glede na požare dokaj povprečno, saj je bilo po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) prizadetih okoli 47 tisoč hektarjev.

Razmere so tako resne, da si jih je na terenu ogledal tudi španski premier Pedro Sánchez. FOTO: Nacho Doce/Reuters

V samo trinajstih dneh pa je ta številka eksplodirala na skoraj 350 tisoč hektarjev. To pomeni, da je v manj kot dveh tednih zgorelo skoraj toliko površin kot v celotnem letu 2022, ki je do zdaj veljalo za najhujše po letu 1994.

Podatki španskega ministrstva za ekološki prehod kažejo podoben trend, čeprav so njihove številke običajno nižje, saj merijo le gozdno maso in ne celotnega območja znotraj oboda požara, kot to počne sistem Copernicus.

Tragična bilanca se ne meri le v hektarjih. Požari so v Španiji terjali že štiri smrtne žrtve. V provinci León sta umrla gasilec in prostovoljec, še en prostovoljec je življenje izgubil v bližini, v kraju Quintana y Congosto, medtem ko je ena oseba umrla v Tres Cantosu blizu Madrida.

Portugalska se sooča z uničujočimi požari, ki so uničili rekordne površine. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Zaradi teh dogodkov so oblasti pozvale k večji previdnosti med prostovoljci in izpostavile nujnost upoštevanja navodil strokovnih ekip. Španska civilna garda in nacionalna policija sta po podatkih notranjega ministrstva v povezavi z različnimi požari aretirali že 31 oseb, kar kaže, da za ognjenimi zublji ne stojijo le naravni dejavniki.

Španija pa ni edina država, ki se spopada z ognjem. Kot poroča Bloomberg, je Evropa zaradi štirih velikih vročinskih valov, sušnih razmer in močnih vetrov postala sod smodnika. Požari so v državah Evropske unije letos uničili že skoraj 900 tisoč hektarjev površin, kar je največ po letu 2006.

Takoj za Španijo je najbolj prizadeta Portugalska, kjer je zgorelo že več kot 216 tisoč hektarjev. Eden od požarov na območju Trancoso divja že več kot teden dni in bi lahko postal največji gozdni požar v zgodovini države.

Takoj za Španijo je najbolj prizadeta Portugalska, kjer je zgorelo že več kot 216 tisoč hektarjev. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Razmere na Portugalskem so sprožile tudi politično napetost. Premier Luís Montenegro se je znašel pod plazom kritik zaradi domnevno počasnega odziva in odločitve, da je prekinil dopust šele po udeležbi na strankarskem shodu.

Kritike so še posebej glasne, ker spominjajo na tragično leto 2017, ko je v požarih umrlo več kot sto ljudi. Montenegro je v odzivu pozval k narodni enotnosti in v izjavi za javnost dejal: »Smo v vojni in to vojno moramo dobiti«.

Raziskovalci opozarjajo, da podnebne spremembe povzročajo vse bolj vroča, suha in nevarna poletja v Evropi, ki se segreva hitreje kot katera koli druga celina na svetu.

Premier Luís Montenegro se je znašel pod plazom kritik zaradi domnevno počasnega odziva. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Čeprav meteorologi za Španijo napovedujejo ohladitev in konec 16-dnevnega vročinskega vala, španska meteorološka agencija AEMET svari, da nevarnost novih izbruhov po večini države ostaja zelo visoka ali ekstremna.

Boj z ognjem se tako nadaljuje, posledice letošnjega uničujočega poletja pa bodo vidne še desetletja.