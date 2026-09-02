Letošnji El Niño najmočnejši v stoletju

V tropskem delu Tihega oceana se krepi El Niño, ki bi lahko postal najmočnejši v zadnjih vsaj sto letih. Njegove najizrazitejše posledice je mogoče pričakovati v tropskem in subtropskem pasu ob Tihem oceanu, kjer lahko spremeni razporeditev padavin in temperature ter poveča nevarnost suš, poplav in požarov. V Evropi bo njegov neposredni vpliv predvidoma majhen, menijo v Agenciji za okolje (Arso). Napovedi sovpadajo z ugotovitvami nove raziskave, objavljene v reviji Science. Analiza sodobnih in starodavnih koral z Galapaških otokov je pokazala, da so bili pojavi El Niño v zadnjih štirih desetletjih skoraj 40 odstotkov močnejši kakor v predindustrijski dobi. Primerljivo intenzivnega obdobja raziskovalci niso odkrili v prejšnjih tisoč letih. »V preteklosti ne vidimo obdobja, v katerem bi ...