Tretji najtoplejši oktober potrjuje nezadržen tempo podnebnih sprememb

Letošnji oktober je bil tretji najtoplejši v zgodovini meritev, je sporočila služba za podnebne spremembe pri programu Evropske unije za opazovanje Zemlje Copernicus. Povprečna svetovna temperatura površinskega zraka je bila 15,14 stopinje Celzija, kar je 0,7 stopinje nad povprečjem oktobra v obdobju 1991–2020, kaže nabor podatkov ERA5.

Tokratni oktober je bil le za 0,16 stopinje Celzija hladnejši od najtoplejšega oktobra v zgodovini meritev, ta je bil v letu 2023, in za 0,11 stopinje Celzija od lanskega desetega meseca v letu. Tudi celotno leto se bo po napovedih Copernicusa skoraj gotovo končalo kot drugo ali tretje najtoplejše leto v zgodovini meritev, morda bo celo izenačeno z letom 2023, ki je trenutno drugo najtoplejše leto, in za letom 2024, ki je najtoplejše leto v zgodovini meritev.

Napovedi za letošnje leto GRAF: Copernicus

»Smo v desetletju, ko bo verjetno presežena meja 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko obdobje, kar potrjuje pospešen tempo podnebnih sprememb in nujnost po ukrepanju. Oktober 2025 je bil tretji najtoplejši oktober v zgodovini svetovnih meritev, in čeprav leto morda ni najtoplejše, se bo skoraj zagotovo uvrstilo med prve tri. V zadnjih treh letih so bile temperature izjemne, povprečje za obdobje 2023–2025 pa bo verjetno preseglo 1,5 stopinje Celzija, kar bo prvič v triletnem obdobju,« je opozorila Samantha Burgess, strateška vodja za podnebje pri programu Copernicus.

Izstopajo temperature na severu

Višje so bile tudi temperature v Evropi; oktobra so znašale 10,19 stopinje Celzija, kar je 0,6 stopinje nad povprečjem tega meseca v obdobju 1991–2020. Najbolj nadpovprečne temperature so izmerili na območju Finske in Skandinavije ter južnim delom Iberskega polotoka. Zunaj Evrope so najbolj izstopale nad polarnimi regijami, zlasti nad severovzhodno Kanado, osrednjim Arktičnim oceanom in vzhodno Antarktiko, še kažejo podatki programa Copernicus.

Minuli mesec je bil sicer tudi v Evropi nadpovprečno deževen, zlasti na območju Bolgarije, južne Romunije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Grčije in zahodne obale Turčije. Nadpovprečne padavine so bile tudi na Norveškem, Švedskem, Danskem, v delih južne Francije, Irske ter lokalno v vzhodni Španiji in na Balearskih otokih. Nasprotno je bilo nadpovprečno sušno večjem delu Iberskega polotoka, v severni Italiji, na Islandiji in v severovzhodni Evropi.

Neizpodbitno se segreva tudi morje. Povprečna temperatura morske gladine na območju merjenja med 60 stopinjami geografske širine na jugu in na severu je bila 20,54 stopinje Celzija, kar je prav tako tretja najvišja vrednost v zgodovini merjenja v tem mesecu. Rekorde so zabeležili na večini severnega Pacifika, nasprotno so bile temperature morske vode pod povprečjem v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem Pacifiku zaradi vpliva vremenskega sistema la niña.

Na Arktiki je bil povprečni obseg morskega ledu oktobra 12 odstotkov pod povprečjem, kar je osmi najnižji obseg v tem mesecu FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Nezadržno hitrost segrevanja ozračja potrjujejo tudi razmere na skrajnem severu in jugu. Na Arktiki je bil povprečni obseg morskega ledu oktobra 12 odstotkov pod povprečjem, kar je osmi najnižji obseg v tem mesecu, na Antarktiki je bil tretji najnižji, in sicer šest odstotkov pod povprečjem.