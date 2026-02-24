Lokalna hrana najprej za Slovensko vojsko

Kmetijsko ministrstvo načrtuje okrepitev prehranske varnosti in nizke samopreskrbe z vzpostavitvijo regijskih prehranskih verig. Pilotni projekt bo izvedlo v sodelovanju s Slovensko vojsko, enim največjih javnih porabnikov hrane v državi, v prihodnje pa ga bodo postopoma razširili na vrtce, šole, bolnišnice in domove starejših po vsej državi. Končni cilj je povečati delež odkupa lokalne hrane v javnih zavodih s trenutnih pet do deset na 30 odstotkov.

Kmetijska ministrica Mateja Čalušić in obrambni minister Borut Sajovic sta na dogodku v organizaciji obeh ministrstev podpisala sporazum o sodelovanju pri projektu. Po navedbah pristojnih gre pri vzpostavitvi regijskih prehranskih verig za celovit pristop, ki vključuje lokalno pridelavo, predelavo, skladiščenje in distribucijo hrane za javne zavode z namenom zagotoviti zdravo, kakovostno in dostopno hrano prebivalcem, še zlasti otrokom, bolnikom in starejšim.