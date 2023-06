Lokalnost ni več dovolj, pomembno je, kaj jemo

V nadaljevanju preberite:

Okoljski vplivi slovenskega kmetijstva so po večini kazalnikov res manjši od drugih evropskih kmetijskih sistemov, a to ne velja za prehranski sistem, ker vse več hrane uvozimo. Na naših krožnikih so tudi meso z megafarm v bližnjih evropskih državah, kjer so standardi skrbi za živali slabši, ter sadje in zelenjava iz Italije in Španije, kjer kmetijska pridelava zaradi suše že povzroča konflikte zaradi vode, vodi v plastifikacijo krajin, izkoriščanje delovne sile, ki meji na suženjske razmere, in degradacijo mokrišč. Omejevanje samo slovenskih in evropskih kmetov po mnenju Maleka lahko prinese večji uvoz hrane, če se prej ne lotimo neprijetne resnice: zmanjšanja porabe živil živalskega izvora ter uvažanja velikih količin mesa in krme.