Lovci bodo medvede lahko streljali tudi v naseljih

Ministrstvo za naravne vire in prostor ne sme izdati druge odločbe za odstrel medvedov, dokler sodišče odloča o obstoječi, bo pa naredilo vse, da se bo izvajal interventni odstrel tam, kjer bo prišlo do ogrožanja varnosti ljudi in premoženja, je na skupni nujni seji odborov DZ za infrastrukturo in kmetijstvo, sklicani na zahtevo poslanske skupine Nova Slovenija (NSi) zagotovil minister Jože Novak. Na seji so očitki leteli tako na ministrstvi za naravne vire in kmetijstvo, ki naj bi podlegli nevladnikom, kot na neodvisnost strokovnjakov. Jasno je, da bo upravljanje medveda moralo postati bolj transparentno.