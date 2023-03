Majhno okno za dobrobit človeštva se hitro zapira

V nadaljevanju preberite:

Medvladni panel za podnebne spremembe v šestem zbirnem poročilu spet kaže na nujnost, da svetovni voditelji uveljavijo ukrepe prehoda v nizkoogljično družbo. Le majhno okno je ostalo za omejitev globalnega segrevanja na največ 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja in hitro se zapira. Posledice podnebnih sprememb bodo postale bolj surove in huje prizadele družbe po vsem svetu. Zato morajo vlade hitro sprejeti ukrepe za znižanje emisij za najmanj 45 odstotkov do 2030.

»Poudarek na učinkovitih in pravičnih podnebnih ukrepih ne bo le zmanjšal izgub in škode za naravo in ljudi, temveč prinesel širše koristi. Če bomo ukrepali zdaj, lahko še vedno zagotovimo svetlejšo trajnostno prihodnost za vse,« pravi predsednik Ipcc Hoesung Lee. Pravičnost pomeni, da bo treba nujno okrepiti podporo ranljivim državam, da se bodo lahko prilagodile na učinke podnebnih sprememb.