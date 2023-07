Manj denarja, manj občin in več sonaravnih rešitev

V nadaljevanju preberite:

Zaradi poplav imamo v Sloveniji na leto povprečno 120 milijonov evrov neposredne škode, posredna škoda pa lahko doseže 150 milijonov evrov. Zato so protipoplavni ukrepi tako v koheziji kot v načrtu za okrevanje. V tem pa vlada zaradi tveganja za nedoseganje tesnih rokov vsote precej zmanjšuje. Očitke o neučinkovitosti ter pravnih in procesnih napakah je ministrstvo za naravne vire in prostor delno potrdilo v izredni reviziji.

»Notranja revizija je pokazala nepravilnosti, ki pa smo jih takoj popravili. Pri tem ni prišlo do ogrožanja projektov. Znova pa bomo preverili projekte na srednji Savi in na Dravi, za katere niso bili sklenjeni sporazumi in niso bili uvrščeni v načrt za okrevanje in odpornost,« pravi minister Uroš Brežan. Projekte bo treba ustrezno dokumentirati, direkcija za vode pa bo preverila, ali so na ustrezni ravni za uvrstitev v načrt.