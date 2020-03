Manj onesnažen zrak in čistejša voda v Benetkah

Čistejša voda v Benetkah

Voda je videti bolj čista, ker se je mulj usedel na dno, saj ni prometa. FOTO: Marco Capovilla/Reuters

FOTO: Marco Capovilla/Reuters

Če naj bi iz vsake situacije potegnili nekaj dobrega, je zagotovo pozitivna novica to, da so strogi ukrepi karantene ob pojavu bolezni covid-19 blagodejni za okolje. Ker so se številne proizvodnje ustavile, kar sicer skrbi gospodarstvo , in ker je tudi manj prometa, sateliti, ki spremljajo naše ozračje, opažajo občutno zmanjšanje onesnaženosti zraka. Evropska vesoljska agencija je prejšnji teden predstavila podatke o upadu koncentracij dušikovega dioksida nad ustavljenim severom Italije , zdaj pa so objavili posnetke o količinah tega onesnaževala nad Kitajsko med decembrom in marcem. Meritve je opravil satelit Copernicus Sentinel-5P, ki je opremljen z vrhunsko tehnologijo za spremljanje onesnaženja zraka.Znano je, da je kitajska provinca Hubei neslavna zibelka novega koronavirusa. Tam se je decembra prvič pojavil in kmalu je oblast sprejela stroge ukrepe za omejitev stikov. Tovarne so se zaprle in upad dušikovega dioksida je bil občuten. Gre za plin, ki nastaja ob izgorevanju, največ v industriji in prometu.Pri Evropski vesoljski agenciji, ki te dni tudi deluje v zmanjšani meri zaradi širjenja bolezni, so ugotovili še upad količine prašnih delcev, in sicer za kar okoli 20 do 30 odstotkov.Upad turizma in vsesplošna karantena v Benetkah in drugod po Italiji, ki je najmočneje prizadeta zaradi širitve virusa, pa pozitivno vpliva na čistost vode v znamenitih beneških kanalih. Voda tako čista v zadnjih 60 letih ni bila, navajajo tuji mediji.Vodnega prometa v zalivu in kanalih ni, tako se je mulj lahko usedel na dno. Pristojni opozarjajo, da gre morda za lažen občutek čistejše vode, gre le za to, da ni več motna, natančnejše analize bi zagotovo ugotovile vsa običajna onesnaževala.Mir na vodi pa vpliva tudi na življe, saj so se pojavili tako delfini kot labodi.